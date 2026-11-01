i ? 100 Beamte verletzt Steinwurf ins Gesicht – Polizist verliert mehrere Zähne Bei schweren Krawallen in Frankfurt wurden mehr als 100 Polizisten verletzt. Ein Beamter verlor durch einen Steinwurf mehrere Zähne. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 100 verletzte Polizisten, zahlreiche Festnahmen und geplünderte Geschäfte: Nach den schweren Ausschreitungen in Frankfurt zieht die Polizei eine erschreckende Bilanz. Insgesamt 54 Personen wurden festgenommen, darunter auch Minderjährige.

Polizist verliert mehrere Zähne

Besonders schwer traf es einen Beamten, der von einem Stein im Gesicht getroffen wurde und dabei mehrere Zähne verlor. Das bestätigte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). Insgesamt wurden bei den Krawallen mehr als 100 Polizeikräfte verletzt.

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Die Polizei war zeitweise mit bis zu 1.300 Einsatzkräften vor Ort. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Personen zwischen 13 und 29 Jahren.

Geschäfte geplündert

Auch in der Stadt hinterließen die Ausschreitungen deutliche Spuren. 17 Geschäfte wurden beschädigt, fünf davon geplündert. Die Einsatzkräfte stellten 87 Strafanzeigen, kontrollierten 366 Personen und sprachen 1.225 Platzverweise aus.

Die Beteiligten stammen laut Polizei nicht nur aus Hessen. Auch Wohnsitze in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) und Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) wurden festgestellt.