i Polizisten führen in der Frankfurter Krawallnacht einen als Batman verkleideten Demonstranten ab. Reuters / "Heute"-Montage Molotow-Cocktails auf Polizei "Gen Z regelt"? Am Ende wird sogar Batman abgeführt 8.000 Jugendliche protestieren zu Halloween in Frankfurt. Schließlich fliegen Molotowcocktails, es wird geplündert – und sogar Batman wird abgeführt. Von Nick Wolfinger 01.11.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht einmal Batman konnte diese Stadt retten! Was in dieser Halloween-Nacht in Frankfurt am Main als weitgehend friedlicher Jugendprotest begann, endete in einer Nacht voller Gewalt. Molotowcocktails flogen auf Polizisten, Geschäfte wurden geplündert, Barrikaden angezündet.

Und mittendrin: ein Mann im Batman-Kostüm. Das skurrile Foto des als dunklen Ritter verkleideten Demonstranten ging um die Welt. Mit schwarzer Maske, Fledermausohren und gepanzertem Oberkörper wurde der Mann von zwei Beamten festgehalten. Was ihm konkret vorgeworfen wird, ist nicht bekannt.

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Molotowcocktails fliegen auf Polizisten

Zuvor hatten rund 8.000 Menschen unter dem Motto "Gen Z regelt" in der Frankfurter Innenstadt demonstriert. Die Teilnehmer forderten bessere Bildung, bezahlbares Wohnen und soziale Gerechtigkeit.

Gegen Abend begannen laut Hessens Innenminister rund 100 Störer, gezielt Pyrotechnik auf Einsatzkräfte zu werfen. Auch Steine und Flaschen flogen. Um 18.20 Uhr wurde die Versammlung per Lautsprecher aufgelöst. Doch gewaltbereite Gruppen zogen weiter durch die Innenstadt. Schließlich flogen sogar Molotowcocktails in Richtung der Polizei. Mehrere Beamte wurden bei den Einsätzen in der Nacht verletzt.

Randalierer plündern Geschäfte

Besonders heftig ging es auf der bekannten Einkaufsstraße Zeil zu. Randalierer schlugen Schaufenster ein, drangen in Geschäfte ein und stahlen Waren. Auch ein Waffengeschäft wurde beschädigt. Brennende Mülltonnen blockierten Straßen.

Unter dem Jubel der Anwesenden werden in der Frankfurter Innenstadt Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Reuters

Die Polizei rückte mit Wasserwerfern, einem Hubschrauber und Spezialkräften an. Große Teile der Innenstadt wurden abgeriegelt. Mehr als 30 Menschen wurden nach ersten Berichten vorläufig festgenommen. Der entstandene Schaden ist erheblich, eine genaue Summe steht noch nicht fest.

Politik fordert harte Konsequenzen

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigte sich "schockiert von den Gewaltexzessen" und kündigte Konsequenzen an. Auch Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) verlangte harte Strafen für die Verantwortlichen.

Dabei hatte die Bewegung "Gen Z regelt" deutschlandweit zu friedlichen Protesten aufgerufen. In mehr als 30 Städten gingen Zehntausende Menschen auf die Straße. Auch in Hamburg und Berlin kam es später zu Ausschreitungen.

Die Bilder des Tages i ?

Ausgerechnet am Halloween-Abend wurde Frankfurt damit zum Schauplatz einer besonders chaotischen Nacht. Und während sich Batman normalerweise mit Verbrechern anlegt, musste diesmal der Superheld selbst mit der Polizei mitgehen.