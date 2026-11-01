i In Halloween-Süßigkeiten wurden gefährliche Fremdkörper entdeckt. istock (Symbolbild) Gefährliche Naschereien Nadeln in Halloween-Süßigkeiten – Polizei warnt Eltern Schock nach Halloween in Deutschland! Kinder entdeckten Metallnadeln in ihren Süßigkeiten. Auch in einem Kaubonbon wurden Fremdkörper gefunden. Von André Wilding 01.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten die Kinder nur ihre gesammelten Halloween-Süßigkeiten genießen. Doch beim Durchsehen der Naschereien machten sie eine erschreckende Entdeckung: In mehreren Süßigkeiten steckten Metallnadeln. Die deutsche Polizei vermutet, dass die gefährlichen Gegenstände absichtlich darin versteckt wurden.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Wintzingerode der Stadt Leinefelde-Worbis im deutschen Bundesland Thüringen. Dort waren Kinder am Samstagabend zu Halloween von Haus zu Haus gezogen, um Süßigkeiten zu sammeln.

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Polizei vermutet absichtliche Manipulation

Woher die präparierten Naschereien stammen, ist bislang völlig unklar. Die Kinder hatten bei zahlreichen Haushalten geklingelt. Deshalb konnten die Ermittler bisher nicht feststellen, an welcher Haustür die gefährlichen Süßigkeiten verteilt worden waren.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Metallnadeln bewusst in den Süßwaren platziert wurden. Die Beamten haben deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

Eltern sollen Süßigkeiten genau kontrollieren

Nach dem Fund richtet sich die Polizei mit einer dringenden Warnung an Familien in der betroffenen Region. Eltern sollen die gesammelten Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig überprüfen, bevor diese gegessen werden.

Obwohl die Entdeckung für große Besorgnis sorgt, gibt es zumindest eine gute Nachricht: Verletzte wurden im Zusammenhang mit den präparierten Süßigkeiten zunächst nicht gemeldet.

Magnete in Kaubonbon entdeckt

Doch Thüringen ist nicht der einzige Ort, an dem nach Halloween gefährliche Gegenstände in Naschereien auftauchten.

Auch im Bundesland Rheinland-Pfalz wurde die Polizei auf einen ähnlichen Vorfall aufmerksam. In der Gemeinde Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen entdeckte ein Bub zwei winzige Magnete an einem Kaubonbon.

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Die Polizei wurde in der Nacht über den Fund informiert und nahm ebenfalls Ermittlungen auf. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Für Eltern in den betroffenen Regionen gilt jedenfalls: Die Halloween-Ausbeute der Kinder sollte vor dem Naschen genau unter die Lupe genommen werden.