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Randale und Ausschreitungen

Steinwürfe, Plünderungen! Gen-Z-Proteste eskalieren

Die Gen-Z-Proteste eskalierten in Frankfurt! Steine fliegen, Schaufenster gehen zu Bruch, Plünderungen drohen. Das SEK sichert die Innenstadt.
Von André Wilding
01.11.2026, 07:30
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Was am Samstagabend als Demonstration der jungen Generation begann, ist in Frankfurt von heftigen Ausschreitungen überschattet worden. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um für ihre politischen Forderungen zu demonstrieren.

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Doch im Verlauf des Protestes eskalierte die Lage: Steine und Böller flogen auf Polizeibeamte, Schaufensterscheiben gingen zu Bruch und es kam zu Plünderungsversuchen in der Innenstadt.

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Wasserwerfer im Einsatz

Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot auf die zunehmende Gewalt. Unter anderem kamen Wasserwerfer mehrfach zum Einsatz. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt.

Besonders angespannt war die Situation im Bereich der Frankfurter Einkaufsstraßen, wo Randalierer Geschäfte beschädigten und versuchten Waren zu entwenden und mit gestohlenen Baumaschinen auf der Straße unterwegs waren.

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SEK schützt Innenstadt

Hier wurden sogar schwer bewaffnete Spezialkräfte des SEK eingesetzt, die direkt in der Innenstadt für Sicherheit sorgten - zwischen hunderten Halloween-Feiernden. Auch mehrere Müllcontainer wurden in Brand gesetzt.

Während zahlreiche Teilnehmer friedlich demonstrierten, rückten die gewalttätigen Szenen immer stärker in den Mittelpunkt. Die Ausschreitungen hinterlassen zahlreiche beschädigte Geschäfte und Verletzte.

wil, Akt. 01.11.2026, 07:34, 01.11.2026, 07:30
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