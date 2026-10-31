i An Halloween kam es zu tödlichen Schüssen. REUTERS (Symbolbild) Horror kurz vor Halloween Schüsse in US-Kostümgeschäft – zwei Tote Zu Halloween fallen in zwei US-Kostümläden Schüsse. Zwei Menschen werden getötet, mehrere verletzt – drei davon befinden sich in kritischem Zustand. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 22:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich zahlreiche Amerikaner auf Halloween vorbereiten, erschüttern zwei tödliche Vorfälle die USA. In zwei Filialen der Kostümkette Spirit Halloween fallen am Freitag Schüsse.

Die Bilanz: Zwei Menschen kommen ums Leben, mehrere weitere werden verletzt. Die Vorfälle ereignen sich in den Bundesstaaten Kalifornien und Michigan. Nach ersten Medienberichten gibt es keine Hinweise darauf, dass die beiden Schusswaffenvorfälle miteinander zusammenhängen.

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Ein Toter und sechs Verletzte in Kalifornien

Besonders schwer sind die Folgen in Fairfield im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Stadt liegt etwa 45 Autominuten nordöstlich von San Francisco.

Am Freitagabend (Ortszeit) fallen in einem Spirit-Halloween-Geschäft Schüsse. Nach Angaben der Polizei stirbt dabei ein Mensch. Sechs weitere Personen werden verletzt, teilweise schwer. Mindestens drei der Verletzten befinden sich zunächst in kritischem Zustand.

Über die Identität der Opfer und die Hintergründe der Tat liegen vorerst keine näheren Informationen vor. Auch konnte zunächst niemand festgenommen werden.

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21-Jähriger bei zweitem Vorfall getötet

Bereits wenige Stunden zuvor kommt es im US-Bundesstaat Michigan zu einem weiteren tödlichen Zwischenfall. In einer Spirit-Halloween-Filiale nahe Detroit fallen am späten Freitagnachmittag ebenfalls Schüsse. Ein 21-jähriger Mann wird dabei tödlich verletzt.

Der mutmaßliche Schütze ist ebenfalls 21 Jahre alt. Er wird bei dem Vorfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Einzelheiten zum Ablauf und zum möglichen Motiv sind zunächst nicht bekannt.

Kein Zusammenhang bekannt

Obwohl sich beide Vorfälle am selben Tag in Geschäften derselben Kette ereignen, gibt es laut US-Medien bislang keine Anhaltspunkte für eine Verbindung zwischen ihnen. Die Hintergründe der Schüsse sind weiterhin unklar.

Spirit Halloween gehört zu den bekannten Anbietern von Halloween-Artikeln in Nordamerika. Nach eigenen Angaben betreibt die Kette mehr als 1.400 Geschäfte in den USA und Kanada. Verkauft werden unter anderem Kostüme und Dekorationen für das Gruselfest. Die Filialen öffnen nur saisonal als sogenannte Pop-up-Geschäfte rund um Halloween.