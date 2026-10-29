i Es sind alle Flüge in die USA betroffen. Denise Auer Neue Regel ab November USA-Flüge – das ändert sich nun für alle Passagiere Wer bald in die USA fliegt, muss eine zusätzliche Erklärung abgeben. Ohne diese dürfen Passagiere nicht an Bord. Von Österreich Heute 29.10.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im November eine Reise in die USA geplant hat, muss sich auf eine neue Vorschrift einstellen. Ab dem 4. November ist vor dem Abflug eine zusätzliche Gesundheitserklärung verpflichtend. Wer sie nicht abgibt, darf nicht ins Flugzeug steigen, berichtet die "Kleine Zeitung".

Hintergrund ist ein Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Mit der neuen Maßnahme wollen die US-Behörden verhindern, dass die Infektionskrankheit über den Flugverkehr eingeschleppt wird.

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Das müssen Reisende bestätigen

In der Erklärung müssen Passagiere bestätigen, dass sie sich in den 21 Tagen vor ihrem Flug nicht in der Demokratischen Republik Kongo aufgehalten haben. Die Regelung gilt für sämtliche Reisende aus dem Ausland – unabhängig von ihrer Nationalität oder dem Abflugort.

Für die Kontrolle sind die Fluggesellschaften zuständig. Sie müssen sicherstellen, dass die Bestätigung vorliegt, ähnlich wie bei der Überprüfung eines gültigen ESTA oder Visums.

Schon beim Online-Check-in möglich

Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt den Airlines, die Erklärung direkt in den Online-Check-in einzubauen. Alternativ kann sie spätestens beim Boarding eingeholt werden.

Die neue Vorschrift gilt für Flüge, die ab dem 4. November um 5.59 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten. Wer die Erklärung verweigert, darf laut CDC nicht mitfliegen.