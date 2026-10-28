i Ein Steirer fuhr den zweithöchsten Lotto-Gewinn der Geschichte ein. (Archivbild) Helmut Graf Neuer Millionär in Österreich Tiroler knackt Lotto-Jackpot und gewinnt 2,2 Mio. Euro Ein Tiroler räumte beim Lotto ab und gewann 2,2 Millionen Euro. Auch bei Lotto Plus gab es einen Sechser. Am Freitag wartet die nächste Chance. Von Michael Rauhofer-Redl 28.10.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein einziger Tipp hat das Leben eines Tirolers wohl ordentlich auf den Kopf gestellt. Bei der jüngsten Lotto-Ziehung knackte der Glückspilz den Jackpot und darf sich über satte 2,2 Millionen Euro freuen.

Gleich der erste Tipp brachte Millionen

Besonders bemerkenswert: Der neue Millionär hatte einen Normalschein mit insgesamt fünf Tipps abgegeben. Bereits der erste davon erwies sich als goldrichtig und brachte ihm den begehrten Sechser.

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Doch nicht nur in Tirol wurde gejubelt. Ein weiterer Lotto-Spieler erzielte einen Fünfer mit Zusatzzahl und darf sich über einen Gewinn von rund 92.000 Euro freuen.

Auch bei Lotto Plus wurde abgeräumt

Bei Lotto Plus blieb der große Gewinn in der ersten Ziehung noch aus. In der zweiten Ziehung durfte sich dann aber ein Glückspilz freuen: Ein Sechser brachte ihm etwas mehr als 106.000 Euro ein.

Weniger erfolgreich verlief die Joker-Ziehung. Hier gab es diesmal keinen Hauptgewinn.

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Nächste Chance bereits am Freitag

Wer diesmal leer ausgegangen ist, muss nicht lange auf die nächste Gelegenheit warten. Bereits am Freitag steht die nächste Lotto-Bonus-Ziehung auf dem Programm.