i Die Polizei stand zu Halloween im Großeinsatz. APA-Images / APA / FOTOKERSCHI.AT (Archiv, Symbolbild) Polizei im Großeinsatz Halloween-Krawalle in Wien – mehrere Festnahmen Hunderte Polizisten waren zu Halloween in Wien im Einsatz. Bei Versammlungen in der Innenstadt kam es zu mehreren Straftaten und Festnahmen. Von André Wilding 01.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein abgestelltes Polizeiauto wurde zu Halloween zum Ziel eines mutmaßlichen Angriffs: Ein Verdächtiger soll versucht haben, den Wagen mit einer brennbaren Flüssigkeit zu beschädigen. Der Vorfall ereignete sich im Zuge des Versammlungsgeschehens in Wien.

Fünf Verdächtige festgenommen

Mehrere hundert Polizisten waren im gesamten Wiener Stadtgebiet unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Besonders der unerlaubte Einsatz von Pyrotechnik beschäftigte die Einsatzkräfte. Der Großteil der polizeilichen Amtshandlungen ging darauf zurück.

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Daneben registrierte die Polizei auch einzelne Straftaten. Insgesamt wurden fünf Verdächtige vorläufig festgenommen. Ihnen werden Widerstandshandlungen beziehungsweise Sachbeschädigung vorgeworfen.

Polizei weiter im Einsatz

Größere Zwischenfälle blieben laut Polizei aus. Die starke Präsenz der Einsatzkräfte und das rasche Einschreiten bei Verstößen hätten dazu beigetragen, dass die Lage nicht weiter eskalierte.

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Der Großeinsatz konnte vorläufig beendet werden. Ganz abgeschlossen sind die Maßnahmen allerdings noch nicht: Auch in den kommenden Stunden führt die Polizei weitere Kontrollen und Sicherungsmaßnahmen durch.