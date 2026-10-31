i Die Feuerwehr kämpfte gegen den Brand (Symbolbild). iStock Jede Hilfe kam zu spät Flammen-Inferno in Wien – 59-Jähriger starb bei Brand Flammen schlugen aus dem Haus, dichter Rauch quoll heraus: Bei einem Brand in Wien-Donaustadt starb am Freitagabend ein 59-jähriger Mann. Von Österreich Heute 31.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dichter Rauch, meterhohe Flammen und ein dramatischer Rettungseinsatz: Am Freitagabend kam es in einer Gartensiedlung in Wien-Donaustadt zu einem tödlichen Brand.

Gegen 20 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Wien und die Freiwillige Feuerwehr Wien-Breitenlee zum Pelargonienweg alarmiert.

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einer Tür, dichter Rauch drang aus dem Haus. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute von zwei Seiten in das Gebäude vor. Während sie den Brand bekämpften, suchten sie gleichzeitig nach möglichen Bewohnern.

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Feuerwehr fand leblosen Mann

Im Inneren machten die Einsatzkräfte schließlich eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden einen leblosen 59-jährigen Mann. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der Mann starb noch an der Einsatzstelle.

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Insgesamt standen sieben Einsatzfahrzeuge und 33 Feuerwehrleute im Einsatz.

Feuer dürfte in Küche ausgebrochen sein

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer in der Küche des Einfamilienhauses ausgebrochen sein. Warum es zu dem Brand kam, ist allerdings noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.