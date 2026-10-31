Flammen-Inferno in Wien – 59-Jähriger starb bei Brand

Dichter Rauch, meterhohe Flammen und ein dramatischer Rettungseinsatz: Am Freitagabend kam es in einer Gartensiedlung in Wien-Donaustadt zu einem tödlichen Brand.
Gegen 20 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Wien und die Freiwillige Feuerwehr Wien-Breitenlee zum Pelargonienweg alarmiert.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einer Tür, dichter Rauch drang aus dem Haus. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute von zwei Seiten in das Gebäude vor. Während sie den Brand bekämpften, suchten sie gleichzeitig nach möglichen Bewohnern.
Im Inneren machten die Einsatzkräfte schließlich eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden einen leblosen 59-jährigen Mann. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der Mann starb noch an der Einsatzstelle.
Insgesamt standen sieben Einsatzfahrzeuge und 33 Feuerwehrleute im Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer in der Küche des Einfamilienhauses ausgebrochen sein. Warum es zu dem Brand kam, ist allerdings noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.