i Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. iStock Bargeld geraubt Brutaler Überfall auf 84-Jährige – Räuber gefasst Ein 31-Jähriger soll einer 84-Jährigen in Wien die Handtasche entrissen und Bargeld geraubt haben. Kurz darauf klickten die Handschellen. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag kam es in Wien-Leopoldstadt zu einem heftigen Überfall auf eine 84-Jährige. Der älteren Frau wurde gegen 15.50 Uhr von einem ihr unbekannten Mann im Eingangsbereich ihres Wohnhauses die Handtasche entrissen.

Zudem raubte der Mann Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Im Anschluss ergriff der Räuber die Flucht. Beamte des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt begaben sich zu der Einsatzörtlichkeit. Dort konnte die 84-Jährige den Einsatzkräften eine genaue Beschreibung des Angreifers abgeben.

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Opfer verletzt

Aufgrund dieser konnten die Polizisten den Tatverdächtigen kurz darauf anhalten. Bei ihm handelte es sich um einen 31-Jährigen aus der Slowakei. In einem Extrafach seiner Geldbörse fanden die Beamten Bargeld in der exakt gleichen Stückelung, wie es dem Opfer zuvor geraubt wurde.

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Der Tatverdächtige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine Intervention durch den Rettungsdienst ab.