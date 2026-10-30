i Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz verletzt. iStock Einsatz eskaliert Moped demoliert – dann schlug Mann (19) auf Polizei ein Nachdem Jugendliche in Wien-Ottakring ein Moped umgestoßen haben sollen, eskalierte ein Polizeieinsatz. Ein 19-Jähriger schlug auf Beamte ein. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag wurde eine Polizistin bei einem Einsatz in Wien-Ottakring verletzt. Zuvor wurden die Beamten von einem Passanten verständigt. Dieser hatte gegen 2.15 Uhr mehrere Jugendliche beobachtet, wie diese ein Moped mutwillig umgestoßen haben sollen.

Der Mann konnte die Tatverdächtigen dabei filmen, wie sie sich fluchtartig vom beschädigten Fahrzeug entfernten. Anschließend sei die Gruppe in eine nahegelegene Parkgarage geflüchtet. Der Zeuge stellte den Polizisten das Videomaterial zur Verfügung.

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19-Jähriger schlug Polizisten

Als die Beamten dann in der öffentlichen Parkgarage Nachschau hielten, konnten sie schon durch die geschlossene Kellertüre Stimmen wahrnehmen. Dann stürmten die Jugendlichen plötzlich heraus und liefen den Polizisten direkt in die Arme.

Zwei Tatverdächtigen – ein Syrer (18) und ein Österreicher (15) – zeigten sich kooperativ. Die weiteren mutmaßlichen Täter – zwei 19-jährige Rumänen – versuchten sich hingegen der Anhaltung durch die Beamten zu entziehen. Einer der beiden versetzte den Polizisten mehrere gezielte Schläge gegen den Oberkörper.

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Beamtin verletzt

Zudem versuchte er nach Taschenlampe und der Bodywarncam zu greifen und diese einem Beamten herunterzureißen. Der 19-Jährige wurde in weiterer Folge wegen des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen.

Nach einer Einvernahme wurde der Mann enthaftet. Alle vier Beteiligten wurden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt. Bei dem Einsatz wurde eine Beamtin verletzt und konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.