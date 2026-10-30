i Beim Volkstheater kam die Bim zum Stillstand. Der Verdächtige machte sich Richtung Innenstadt davon Google Beim Volkstheater Alarm in Wiener Bim! Messer-Mann bedroht Fahrgäste Messer-Alarm in der Wiener Straßenbahn! Ein Mann (43) zückt in der Linie 1 eine Klinge und versetzt Fahrgäste in Angst. Die Polizei nimmt ihn fest. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in einer Wiener Straßenbahn! Ein Mann soll am Donnerstagabend (29. Oktober) in der Linie 1 plötzlich ein Messer gezogen und vor mehreren Fahrgästen hochgehalten haben.

Die Anwesenden wurden dadurch in Angst versetzt. Beim Volkstheater kam die Bim zum Stillstand, die Fahrgäste stiegen aus.

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Kurz darauf konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen. Der 43-Jährige hatte laut Polizei 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Mann zieht Messer in Straßenbahn

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.10 Uhr in der Wiener Innenstadt. Die Straßenbahn der Linie 1 war in Fahrtrichtung Reumannplatz unterwegs, als ein Fahrgast plötzlich ein Messer hervorgeholt haben soll.

Laut Polizeibericht hielt der Mann die Klinge in die Höhe. Mehrere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Garnitur und wurden durch sein Verhalten in Furcht und Unruhe versetzt.

Als der Straßenbahnfahrer die Bim im Stationsbereich Volkstheater anhielt, verließen sämtliche Fahrgäste das Fahrzeug. Auch der Verdächtige stieg aus und entfernte sich in Richtung Bellariastraße. Daraufhin wurde umgehend die Polizei verständigt.

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Polizei findet Messer und Pfefferspray

Dank einer genauen Personenbeschreibung und Hinweisen zur Fluchtrichtung konnten die Beamten den Mann kurze Zeit später anhalten.

Bei der Durchsuchung seiner Kleidung entdeckten die Polizisten in einer Jackentasche ein Klappmesser sowie ein Pfefferspray. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Der 43-jährige polnische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen.

1,5 Promille – Waffenverbot ausgesprochen

Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizei sprach gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Verdächtige befand sich laut der aktuellen Polizeimeldung weiterhin in polizeilicher Anhaltung.

Ob der Mann das Messer gezielt auf einzelne Personen richtete oder jemanden ausdrücklich bedrohte, geht aus der Meldung nicht hervor. Verletzt wurde nach den vorliegenden Angaben niemand. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.