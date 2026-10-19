i Nadja Bernhard und Peter Fässlacher ORF/Hans Leitner Theater-Gala in Wien Nestroy-Rennen: Diese Stars kämpfen jetzt um Preise Am 22. November wird das Wiener Volkstheater zur großen Bühne der Nestroy-Gala. 53 Nominierungen sorgen heuer für Spannung. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 22. November verwandelt sich das Wiener Volkstheater ab 19 Uhr in den Schauplatz einer der wichtigsten Preisverleihungen der österreichischen Theaterszene: Insgesamt 53 Nominierungen in 14 Kategorien stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Nestroy-Gala.

Eine darf sich jetzt schon freuen: Die große Ehrung für das Lebenswerk geht heuer an Schauspielerin und Synchronsprecherin Sunnyi Melles. Sie steht damit bereits vor der großen Gala als Preisträgerin fest.

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Überraschend: Neue Kategorien

Für alle anderen heißt es noch zittern. Besonders spannend wird die Entscheidung in der Kategorie "Bestes Schauspiel". Gleich zehn Stars kämpfen hier um die begehrte Trophäe, darunter Sebastian Rudolph und Johanna Wokalek, die beide für "Caché" am Volkstheater nominiert sind. Auch Maximilian Pulst, Sophia Löffler, Johanna Mahaffy und Valery Tscheplanowa dürfen auf eine Auszeichnung hoffen.

Heuer gibt es außerdem bei der Preisverleihung außerdem gleich mehrere Neuerungen. Erstmals werden Auszeichnungen für "Beste Musik" und den "Ensemblepreis" vergeben. Auch bei den Schauspielpreisen ändert sich einiges: Die bisherigen Kategorien "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" werden künftig unter "Bestes Schauspiel" zusammengefasst.

Neben den Schauspielpreisen werden unter anderem die beste Regie, das beste Stück, die beste Off-Produktion und die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Für den Preis "Bestes Stück" sind etwa Elfriede Jelinek mit "Unter Tieren", Calle Fuhr mit "Die Quelle" und Sivan Ben Yishai mit "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert" nominiert.

Diese zehn Stars hoffen auf Deine Stimme

Bei einem Preis haben nicht die Theaterkritiker, sondern die Zuschauer das letzte Wort. Für den Nestroy-ORF-III-Publikumspreis stehen zehn bekannte Namen zur Wahl: Stefano Bernardin, Gerti Drassl, Thea Ehre, Myassa Kraitt, Anna Mabo, Marianne Nentwich, Johannes Nussbaum, Stefanie Reinsperger, Verena Scheitz und Samouil Stoyanov.

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ORF III stellt die Kandidaten ab 9. November täglich von Montag bis Freitag in "Kultur Heute" um 19.40 Uhr mit Kurzporträts vor. Auf tv.orf.at/orfdrei kannst Du für Deinen Favoriten abstimmen.

ORF-Stars führen durch die Gala

Für zusätzlichen Glanz sorgen zwei bekannte Fernsehgesichter: Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderieren die große Preisverleihung im Wiener Volkstheater. Wer nicht selbst im Publikum sitzt, kann die Gala gemütlich daheim auch vor dem Fernseher verfolgen. ORF III überträgt die Verleihung am 22. November ab 21.05 Uhr live-zeitversetzt.

Während Sunnyi Melles ihren Preis bereits fix in der Tasche hat, bleibt für die übrigen Nominierten bis zum großen Gala-Abend alles offen. Besonders beim Publikumspreis können die Zuschauer selbst entscheiden, wer am Ende jubeln darf.