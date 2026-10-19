i Jay Khan (44) erfüllt sich mit "IceGuys: The Movie" einen Traum und legt sich mit Ex-Kicker Rúrik Gíslason (38) an. IG: rurikgislason Zwei Hotties am Werk Jay Khan legt sich mit Tanz-Star Rúrik Gíslason an! Vom Boyband-Star zum Schauspieler! Jay Khan erobert die Kinoleinwand und liefert sich mit Frauenschwarm Rúrik Gíslason ein heißes Duell. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt fliegen die Fetzen – zumindest auf der Kinoleinwand! Ex-US5-Star Jay Khan (44) erfüllt sich einen lang gehegten Traum und übernimmt eine Hauptrolle im Film "IceGuys: The Movie". Sein großer Gegenspieler: Ex-Fußballprofi und "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason (38).

Für die Dreharbeiten reiste Khan im Sommer zehn Tage nach Island. Dort schlüpfte er in eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschneidert ist: Er spielt den Anführer einer Boyband, die den "IceGuys" rund um Gíslason ordentlich Konkurrenz macht.

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Boyband-Zoff um die Backstreet Boys

Im Film kämpfen die isländischen IceGuys, die es übrigens auch im echten Leben gibt, bei einem internationalen Reality-Wettbewerb gegen andere Boybands. Der Hauptgewinn kann sich sehen lassen: ein Auftritt als Vorband der legendären Backstreet Boys auf deren Welttournee.

Für Khan ist das vertrautes Terrain. Mit US5 und dem Hit "Maria" feierte er in den 2000er-Jahren riesige Erfolge. Auch seine aktuelle Band Team 5ünf mischt im Film mit. Daniel Johnson, Joël de Tombe und Dennis Somuah stehen gemeinsam mit ihm vor der Kamera.

Mama hatte schon vor 20 Jahren den richtigen Riecher

Dass Khan einmal Schauspieler werden würde, hatte sich seine Mutter schon lange gewünscht. "Meine Mama hat sich das bereits vor 20 Jahren gewünscht und mich immer darin bestärkt, es zu versuchen", verriet er gegenüber "Bild". Als das Filmangebot kam, musste er deshalb nicht lange überlegen.

Am 30. Oktober feiert "IceGuys: The Movie" in Island Kinopremiere. Wann das Boyband-Duell auch in deutschen Kinos zu sehen sein wird, ist noch offen.