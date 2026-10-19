i Adam Brody als Noah und Kristen Bell als Joanne in Nobody Wants This. © 2026 Netflix, Inc. Neue Staffel bald da! Dieser Netflix-Hit geht endlich in die dritte Runde! Die Netflix-Serie "Nobody Wants This" geht weiter! Ab 22. Oktober gibt es zehn neue Folgen – und große Veränderungen für Joanne und Noah. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 07:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem sich die beiden am Ende der zweiten Staffel erneut füreinander entschieden haben, wagen sie jetzt den nächsten großen Schritt: Sie ziehen zusammen! Statt Liebesdrama und Beziehungszweifeln steht plötzlich der gemeinsame Alltag auf dem Programm. Doch auch der bringt jede Menge aufregende erste Male mit sich.

Neues Liebeschaos bei Sasha und Esther

Während Joanne und Noah ihr gemeinsames Glück genießen, sieht es bei anderen ganz anders aus. Sasha (Timothy Simons) und Esther (Jackie Tohn) finden sich plötzlich wieder in der Dating-Welt wieder. Zwischen peinlichen Begegnungen, unerwarteten Flirts und neuen Erfahrungen ist Chaos vorprogrammiert.

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Auch bei Morgan (Justine Lupe) tut sich einiges. Beruflich geht es für sie steil bergauf – sie steht sogar kurz davor, zur Mediensensation zu werden. Doch privat bleibt es kompliziert: Zwischen ihr und Sasha knistert es weiterhin. Beide kreisen umeinander, ohne auszusprechen, was wirklich zwischen ihnen steht.

Zehn neue Folgen auf Netflix

Fans dürfen sich auf jede Menge Romantik, unangenehme Momente und turbulente Beziehungsfragen freuen. Die dritte Staffel der US-Serie umfasst insgesamt zehn Folgen und startet am 22. Oktober auf Netflix.