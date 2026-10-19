Dieser Netflix-Hit geht endlich in die dritte Runde!

Nachdem sich die beiden am Ende der zweiten Staffel erneut füreinander entschieden haben, wagen sie jetzt den nächsten großen Schritt: Sie ziehen zusammen! Statt Liebesdrama und Beziehungszweifeln steht plötzlich der gemeinsame Alltag auf dem Programm. Doch auch der bringt jede Menge aufregende erste Male mit sich.
Während Joanne und Noah ihr gemeinsames Glück genießen, sieht es bei anderen ganz anders aus. Sasha (Timothy Simons) und Esther (Jackie Tohn) finden sich plötzlich wieder in der Dating-Welt wieder. Zwischen peinlichen Begegnungen, unerwarteten Flirts und neuen Erfahrungen ist Chaos vorprogrammiert.
Auch bei Morgan (Justine Lupe) tut sich einiges. Beruflich geht es für sie steil bergauf – sie steht sogar kurz davor, zur Mediensensation zu werden. Doch privat bleibt es kompliziert: Zwischen ihr und Sasha knistert es weiterhin. Beide kreisen umeinander, ohne auszusprechen, was wirklich zwischen ihnen steht.
Fans dürfen sich auf jede Menge Romantik, unangenehme Momente und turbulente Beziehungsfragen freuen. Die dritte Staffel der US-Serie umfasst insgesamt zehn Folgen und startet am 22. Oktober auf Netflix.