i Sabrina Wlk, Daniel Fischer, Adriana und Elias (v.l.). ATV/Joyn Böser Seitenhieb gegen Sabrina "Du wirst langsam alt!" – Reality-Zickenkrieg eskaliert Während Sabrina Wlk ihr Barbie-Image ablegt, teilt Adriana Vasic ordentlich gegen sie aus. Außerdem Sabrinas Ex sorgt für zusätzlichen Zündstoff! Von Heute Entertainment 18.10.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich Sabrina Wlk von ihrem alten Barbie-Image verabschiedet, schießt Reality-Kollegin Adriana Vasic scharf gegen sie. Und ausgerechnet Sabrinas Ex mischt bei dem Zickenkrieg kräftig mit!

Neues Gesicht, neues Image, neues Leben! Reality-Star Sabrina Wlk will mit ihrer Vergangenheit als "Reality-Barbie" abschließen. Bei einem großen Rebranding-Empfang in den eigenen vier Wänden präsentiert sie Familie, Freunden und Promi-Gästen ihr neues Ich. Doch während Sabrina an ihrem Image feilt, wird anderswo ordentlich über sie gelästert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Adriana feiert mit Sabrinas Ex

In Wiener Neudorf lässt Adriana Vasic bei ihrer "Project X"-Party die Korken knallen. Mit dabei ist ausgerechnet Daniel Fischer, der Ex-Freund von Sabrina, der Adriana sogar beim Aufbau hilft.

Ob da etwa mehr läuft? Adriana nimmt jedenfalls kein Blatt vor den Mund: "Sobald der Daniel ein bisschen Alkohol getrunken hat, pickt er an mir, und dann wird er wahrscheinlich eh versuchen, mit mir zu schmusen."

Daniel selbst hofft nur auf eines: dass seine Ex Sabrina nicht plötzlich auf der Party auftaucht.

"Du wirst jetzt langsam alt!"

Zwischen den beiden Reality-Blondinen herrscht schon länger dicke Luft. Der Grund? Beide beanspruchen den Barbie-Titel für sich. Während Sabrina überzeugt ist, die einzig wahre Barbie zu sein, sieht Adriana das ganz anders.

Jetzt holt sie zum nächsten Seitenhieb aus: "Schatz, die Einzige, die glaubt, sie ist irgendwer oder irgendwas, bist du." Doch damit nicht genug! "Du bist nicht die einzige blonde Frau in ganz Österreich. Du wirst jetzt langsam alt und kannst uns die Reality-Bubble übergeben."

Sabrina will keine Barbie mehr sein

Dabei hat Sabrina eigentlich ganz andere Pläne. Nachdem sie sich ihre alten Filler und überschüssiges Gewebe im Gesicht entfernen ließ, möchte sie künftig mit einem natürlicheren Look überzeugen. Statt nur als Reality-Püppchen wahrgenommen zu werden, will sie als Geschäftsfrau durchstarten und über ästhetische Eingriffe aufklären.

Ob ihr Neustart gelingt oder der Zickenkrieg alles überschattet? Zu sehen gibt es das Drama am Montag um 20.15 Uhr bei "Reality, Oida! Bussi, Beef & Party" auf ATV und JOYN.