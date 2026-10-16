i Gesichtsverlust für Tom Rhys Harries, der im Horrorfilm "Clayface" die Hauptrolle spielt. © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Neuer DC-Schocker Sein Gesicht ist zerstört – jetzt will er Rache Im Horror-Thriller "Clayface" wird ein gefeierter Hollywood-Star zum entstellten Monster. "Heute" verlost 15x2 Tickets für die Comic Night am 22.10. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

DC schlägt ein neues Kapitel auf - und das wird richtig unheimlich! Mit "Clayface" bringt das Studio ab 22. Oktober einen seiner bekanntesten Batman-Bösewichte auf die große Leinwand. Statt klassischer Superhelden-Action erwartet die Zuschauer ein düsterer Horror-Thriller voller Wahnsinn, Rache und grausamer Verwandlungen.

Im Mittelpunkt steht Matt Hagen (Tom Rhys Harries), der es von den Straßen Gothams bis ganz nach oben in Hollywood geschafft hat. Doch sein Leben nimmt eine schreckliche Wendung: Durch die Machenschaften eines skrupellosen Gangsterbosses wird der gefeierte Schauspieler auf grausame Weise entstellt.

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Behandlung wird zum Albtraum

Plötzlich steht Hagen vor dem Nichts. Seine engsten Vertrauten lassen ihn im Stich, sein Vermögen ist weg und seine Karriere scheint für immer zerstört. Die letzte Hoffnung des einstigen Filmstars ist eine revolutionäre Behandlung, die das Unmögliche möglich macht: Sie gibt ihm sein altes Aussehen zurück. Doch die vermeintliche Wunderheilung hat einen erschreckenden Preis.

Die Therapie verändert nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist. Hagen verliert zunehmend den Bezug zur Realität. Was als verzweifelter Versuch beginnt, sein früheres Leben zurückzubekommen, entwickelt sich zu einem mörderischen Rachefeldzug.

Für die düstere Verwandlung des Batman-Schurken hat sich DC prominente Unterstützung geholt. Regie führt James Watkins, während Horror-Spezialist Mike Flanagan gemeinsam mit Hossein Amini das Drehbuch verfasste. Auch hinter den Kulissen sind große Namen dabei: Batman-Regisseur Matt Reeves sowie die DC-Studiobosse James Gunn und Peter Safran zählen zu den Produzenten.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 19.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.