i Netflix-Co-Chefs Greg Peters (Foto) und Ted Sarandos haben eine große Kündigungswelle angekündigt. IMAGO/NurPhoto Streaming-Krise Kündigungswelle: Netflix streicht fast 1.000 Jobs Der Streaming-Gigant reagiert auf ein langsameres Wachstum mit einem deutlichen Stellenabbau – etwa 1000 Mitarbeiter müssen nun gehen. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für die Belegschaft des weltweit größten Streaming-Dienstes: Netflix baut in großem Stil Stellen ab. Die Co-Chefs Greg Peters (56) und Ted Sarandos (62) haben die Kündigungswelle in einer E-Mail an die Mitarbeiter angekündigt.

Konkret sollen rund sechs Prozent der Arbeitsplätze gestrichen werden. Bei einem Mitarbeiterstand von rund 16.000 Beschäftigten Ende des vergangenen Jahres bedeutet das den Abbau von etwa 1000 Jobs.

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Nach Angaben von "TAG24" veröffentlicht Netflix seine Nutzerzahlen nur noch unregelmäßig. Im vergangenen Jahr scheiterte der Streamingdienst zudem bei dem Versuch, das Studiogeschäft von Warner Brothers zu übernehmen – Paramount machte das Rennen.

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Die Netflix-Chefs betonten aber auch, dass das Unternehmen weiterhin in wachstumsstarke Bereiche investieren werde. Trotz des Stellenabbaus setzt der Streaming-Riese also auf Zukunft.