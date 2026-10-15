Startseite Unterhaltung Kultur
Netflix-Co-Chefs Greg Peters (Foto) und Ted Sarandos haben eine große Kündigungswelle angekündigt.
Netflix-Co-Chefs Greg Peters (Foto) und Ted Sarandos haben eine große Kündigungswelle angekündigt.
IMAGO/NurPhoto
Streaming-Krise

Kündigungswelle: Netflix streicht fast 1.000 Jobs

Der Streaming-Gigant reagiert auf ein langsameres Wachstum mit einem deutlichen Stellenabbau – etwa 1000 Mitarbeiter müssen nun gehen.
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 10:39
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schlechte Nachrichten für die Belegschaft des weltweit größten Streaming-Dienstes: Netflix baut in großem Stil Stellen ab. Die Co-Chefs Greg Peters (56) und Ted Sarandos (62) haben die Kündigungswelle in einer E-Mail an die Mitarbeiter angekündigt.

Netflix im Oktober: Diese 5 Hits nicht verpassen

Konkret sollen rund sechs Prozent der Arbeitsplätze gestrichen werden. Bei einem Mitarbeiterstand von rund 16.000 Beschäftigten Ende des vergangenen Jahres bedeutet das den Abbau von etwa 1000 Jobs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Streaming-Gigant Netflix kündigt großen Jobabbau an
Österreicher nimmt Papamonat und wird gekündigt
Streaming-Kunden fordern bis zu 700 Euro zurück

Nach Angaben von "TAG24" veröffentlicht Netflix seine Nutzerzahlen nur noch unregelmäßig. Im vergangenen Jahr scheiterte der Streamingdienst zudem bei dem Versuch, das Studiogeschäft von Warner Brothers zu übernehmen – Paramount machte das Rennen.

Die Netflix-Chefs betonten aber auch, dass das Unternehmen weiterhin in wachstumsstarke Bereiche investieren werde. Trotz des Stellenabbaus setzt der Streaming-Riese also auf Zukunft.

red, 15.10.2026, 10:39
Mehr zum Thema
Netflix Streaming Kündigung Jobs
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote