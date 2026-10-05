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Diese fünf Streaming-Hits warten im Oktober auf dich.
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Ab auf die Couch!

Netflix im Oktober: Diese 5 Hits nicht verpassen

Netflix sorgt im Oktober für reichlich Serien- und Filmnachschub. Diese fünf Streaming-Highlights sollte man nicht verpassen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
05.10.2026, 10:34
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Die Tage werden kürzer, die Abende auf der Couch länger – und Netflix liefert im Oktober reichlich Nachschub. Von großen Stars über Spannung bis hin zu Romantik: Diese fünf Neuheiten gehören im Oktober auf die Watchlist.

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"East of Eden" – Familiendrama mit Florence Pugh

Den Anfang macht "East of Eden". Die neue Serienadaption von John Steinbecks berühmtem Roman setzt auf prominente Besetzung: Florence Pugh übernimmt die Rolle der Cathy Ames, an ihrer Seite sind unter anderem Christopher Abbott und Mike Faist zu sehen.

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Florence Pugh als Cathy Ames in East of Eden
Florence Pugh als Cathy Ames in East of Eden
© 2026 Netflix, Inc.

Die Geschichte dreht sich um eine Familie, deren Beziehungen von Liebe, Rivalität und dunklen Geheimnissen geprägt sind. Wer große Dramen und aufwendige Literaturverfilmungen mag, dürfte hier richtig sein.

Auf Netflix seit 1. Oktober.

"Animals" – Ben Affleck gerät unter Druck

Ben Affleck steht bei "Animals" nicht nur vor der Kamera, sondern führt auch Regie. Im Thriller spielt er einen Bürgermeisterkandidaten in Los Angeles, dessen Leben aus den Fugen gerät, als sein Sohn entführt wird.

Kerry Washington als Abigail und Ben Affleck als Mark in Animals
Kerry Washington als Abigail und Ben Affleck als Mark in Animals
© 2026 Netflix, Inc.

Gemeinsam mit seiner Frau, gespielt von Kerry Washington, muss er Entscheidungen treffen, die nicht nur seine Familie, sondern auch seine politische Karriere gefährden. Ebenfalls mit dabei: Gillian Anderson. Ein vielversprechender Thriller für alle, die es düster und spannend mögen.

Ab 9. Oktober auf Netflix.

"Diplomatische Beziehungen" – Politisches Chaos geht weiter

Keri Russell kehrt als US-Diplomatin Kate Wyler zurück. In der vierten Staffel von "Diplomatische Beziehungen" warten neue politische Krisen und persönliche Konflikte auf die Hauptfigur.

Keri Russell als Kate Wyler und Aidan Turner als Callum Ellis in "Diplomatische Beziehungen"
Keri Russell als Kate Wyler und Aidan Turner als Callum Ellis in "Diplomatische Beziehungen"
© 2025 Netflix, Inc.

Die Serie verbindet internationale Machtspiele mit Beziehungsdrama und schwarzem Humor. Wer die bisherigen Staffeln verfolgt hat, bekommt im Oktober endlich Nachschub.

Staffel 4 ab 15. Oktober auf Netflix.

"Nobody Wants This" – Joanne und Noah sind zurück

Kristen Bell und Adam Brody gehen als Joanne und Noah in die nächste Runde. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln kehrt die romantische Comedyserie mit einer dritten Staffel zurück.

Adam Brody als Noah und Kristen Bell als Joanne in Nobody Wants This
Adam Brody als Noah und Kristen Bell als Joanne in Nobody Wants This
© 2026 Netflix, Inc.

Dabei stellt sich erneut die Frage, wie die beiden ihre Beziehung mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen und Erwartungen unter einen Hut bekommen. Leichte Unterhaltung mit Herz und Humor – ideal für einen gemütlichen Herbstabend.

Staffel 3 ab 22. Oktober auf Netflix.

"Lupin" – Assane Diop meldet sich zurück

Auch einer der bekanntesten Netflix-Hits aus Frankreich feiert im Oktober sein Comeback. Omar Sy schlüpft in "Lupin" erneut in die Rolle des ebenso charmanten wie raffinierten Assane Diop.

Omar Sy als Assane Diop in Lupin
Omar Sy als Assane Diop in Lupin
©2025 Netflix, Inc.

In Teil 4 bekommt es Assane mit einem neuen Problem zu tun: Ein Nachahmer macht ihm Konkurrenz. Damit beginnt ein neues Katz-und-Maus-Spiel, bei dem natürlich wieder Täuschungen, Tricks und überraschende Wendungen nicht fehlen dürfen.

Teil 4 ab 23. Oktober auf Netflix.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Netflix setzt im Oktober auf eine abwechslungsreiche Mischung. "East of Eden" bringt großes Drama, "Animals" sorgt für Spannung und mit "Nobody Wants This" gibt es Nachschub für Romantikfans. Politischer wird es mit "The Diplomat", während "Lupin" wieder für französischen Charme und Nervenkitzel sorgt.

Genug Stoff also, um es sich im Oktober ohne schlechtes Gewissen auf der Couch gemütlich zu machen.

red,05.10.2026, 10:34
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