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Die Fantastischen Vier posieren mit ihren „Music National“-Trophäen bei der Bambi-Verleihung 2014.
Die Fantastischen Vier posieren mit ihren „Music National“-Trophäen bei der Bambi-Verleihung 2014.
Reuters
Konzertverlängerung

Fantastischen Vier: Abschied dauert länger als gedacht

Die Band verlängert ihre Abschiedstour "Der letzte Bus" und kündigt für 2028 weitere Konzerte an. Auch in Österreich spielen die Hip-Hop-Pioniere.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
05.10.2026, 10:01
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Die Fantastischen Vier bauen ihre Abschiedstournee "Der letzte Bus" weiter aus. Rund zwei Monate vor dem geplanten Tourstart kündigte die deutsche Hip-Hop-Gruppe zusätzliche Auftritte für 2028 an.

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Für die Band dürften die letzten Konzerte zu einem besonders emotionalen Ereignis werden. Sänger Michi Beck erklärte, dass die "Final Shows" sowohl für die Musiker selbst als auch für ihre langjährigen Fans besondere Momente werden sollen. Gleichzeitig seien die Auftritte eine Gelegenheit für alle, die die Fantastischen Vier noch einmal live erleben möchten.

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Auftritte in Österreich geplant

Im Sommer 2028 sind insgesamt acht weitere Konzerte vorgesehen. Stationen sind unter anderem Berlin, Hamburg und Köln. Der Ticketvorverkauf soll nach Angaben der Band am Mittwoch beginnen.

Der Auftakt der Abschiedstournee "Der letzte Bus" ist bereits für den 16. Dezember in Riesa geplant. Auch in Österreich macht die Gruppe Halt: Im Februar stehen ein Konzert in Salzburg und zwei Auftritte in Wien auf dem Programm.

Vier Jahrzehnte Bandgeschichte

Die aus Stuttgart stammenden Musiker feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. In ihrer langen Karriere haben Die Fantastischen Vier mehr als acht Millionen Tonträger verkauft und elf Studioalben sowie sieben Livealben veröffentlicht. Hinzu kommen über 1.000 Konzerte und zahlreiche Auszeichnungen.

Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon zählen zu den wichtigsten Wegbereitern des deutschsprachigen Hip-Hop. Zuletzt veröffentlichte die Band mit "Long Player" ihr elftes Studioalbum.

red,Akt. 05.10.2026, 10:44, 05.10.2026, 10:01
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