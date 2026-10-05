i In Paris grassiert die sogenannte "Heterose" – ein mysteriöses Virus, das schwule Männer plötzlich heterosexuell macht. ©2025 Bobbypills Umedia Gewinnspiel Dieser Virus macht schwule Männer plötzlich hetero Die bittere Animationskomödie "Jim Queen" bringt ab 8. Oktober schräge Satire und queeren Humor ins Kino. Wir verlosen 10x2 Tickets. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein mysteriöses Virus, ein muskelbepackter Influencer und eine queere Community in höchster Gefahr: Die bitterböse Animationskomödie "Jim Queen" sorgt ab 8. Oktober im Kino für ordentlich Wirbel.

In Paris grassiert die sogenannte "Heterose" – ein mysteriöses Virus, das schwule Männer plötzlich heterosexuell macht. Und irgendwann erwischt es auch Jim, Fitness-Influencer und Star der ikonischen "Gym Queens".

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Eben noch gefeierter Community-Liebling mit jeder Menge Followern, steht Jim plötzlich ziemlich alleine da. Nur einer bleibt ihm treu: Lucien, ein frisch geouteter Twink und ausgerechnet Jims letzter verbliebener Follower.

Gemeinsam macht sich das ungleiche Duo auf die Suche nach einem Heilmittel. Denn inzwischen geht es längst nicht mehr nur darum, Jim zu retten – sondern gleich die gesamte Community vor dem Aussterben zu bewahren.

Queere Welt bekommt ihr Fett weg

Hinter dem ziemlich schrägen Szenario steckt mehr als eine Aneinanderreihung von Gags. Die Regisseure Marco Nguyen und Nicolas Athané nehmen mit ihrer Animationskomödie nicht nur Heteronormativität aufs Korn, sondern auch Schönheitsideale, Gruppenzwang und Ausgrenzung innerhalb der schwulen Community.

Die Idee zu "Jim Queen" entstand bereits vor rund sieben Jahren. Co-Autor Simon Balteaux erzählt, dass anfangs vor allem Witze über die Unterschiede zwischen schwulem und heterosexuellem Leben gesammelt wurden. Durch die politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre habe der Stoff allerdings plötzlich eine ernstere Bedeutung bekommen.

Nguyen wiederum kennt die Welt, die der Film karikiert, aus nächster Nähe: Er war selbst Mitveranstalter der beliebten Pariser LGBTQIA+-Partyreihe "VendrediX". Dabei gehe es den Machern ausdrücklich nicht darum, Heterosexuelle anzugreifen. Im Visier steht vielmehr die Vorstellung vom vermeintlich "normalen" Lebensmodell aus Vater, Mutter, Kindern, Haus und Auto.

Premiere in Cannes

Seine große Premiere feierte "Jim Queen" bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2026 in der Reihe "Midnight Screenings". Dort war die schräge Satire für die Caméra d’Or und die Queer Palm nominiert.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 12. Oktober 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.