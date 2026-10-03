i Ausstellung "Die geheimnisvolle Welt der Iberer" im MAMUZ Museum Mistelbach Foto: Josef Schimmer Bis 29. November Gewinne Karten für die Iberer-Ausstellung im MAMUZ "Heute" verlost 5 x 2 Karten für die Ausstellung "Die geheimnisvolle Welt der Iberer" im MAMUZ Museum Mistelbach. Von Irma Basagic 03.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Ausstellung "Die geheimnisvolle Welt der Iberer" im MAMUZ Museum Mistelbach gibt einen faszinierenden Einblick in die vielfältige Kultur der Iberer.

Rund 300 Originalobjekte aus der Sammlung des Museu d’Arqueologia de Catalunya und von bedeutenden Fundstätten im heutigen Spanien und Portugal eröffnen Zugang zu einer Gesellschaft vor mehr als 2.500 Jahren.

Es ist die erste große archäologische Ausstellung in Österreich, die sich dieser geheimnisvollen Kultur widmet. Eigens konzipierte Stationen für Kinder zum Angreifen, Erleben und Entdecken mit allen Sinnen sowie ein Rätselheft machen den Museumsbesuch zum Erlebnis für die ganze Familie.

i ?

Highlights der Ausstellung sind der Silber-Schatz von Tivissa – darunter Becher, Schalen und Schmuck, Gefäße mit iberischer Inschrift und Ornamenten, Votivstatuetten aus Bronze von Adoranten und Kriegern, Schädel mit eingeschlagenen Nägeln sowie die detailgetreuen Repliken der faszinierenden "Dama de Elche" sowie weiterer Frauenbüsten und Statuen.

Die geheimnisvolle Welt der Iberer Datum : Bis 29. November 2026

: Bis 29. November 2026 Ort: MAMUZ Museum Mistelbach, Waldstraße 44-46, 2130 Mistelbach

Weitere Infos zur Ausstellung findest du hier: https://www.mamuz.at/

Bemerkenswerte Gemeinschaft Die Iberer, deren Kultur zwischen dem 6. und 1. Jahrhundert vor Christus blühte, lebten auf der iberischen Halbinsel – dem heutigen Spanien, Portugal und ein kleiner Teil Frankreichs. Sie bildeten keine einheitliche Nation, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Gemeinschaften mit eigener Sprache, Handwerk und Kunst. Die Iberer gerieten schließlich im Zuge der römischen Expansion in das Blickfeld Roms und wurden im Zweiten Punischen Krieg (218-201 vor Christus) erobert.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 12. Oktober 2026, 10 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.