i "Die richtige Seite" von Bernhard Dechant Foto: Thomas Lieser 13. Oktober im Gasthaus Birner Gewinne Karten für "Die richtige Seite" "Heute" verlost 2 x 2 Karten für das Theaterstück "Die richtige Seite" von Bernhard Dechant am 13. Oktober 2026 im Gasthaus Birner. Von Irma Basagic 02.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Vermisste Katzen, verlorene Geldbeutel und Rufe nach dem Kammerjäger, um das linke Ungeziefer zu vernichten: Die Facebookgruppe "Ich wohne auf der richtigen Seite der Donau (21/22 Bezirk)" hat über 20.000 Mitglieder, hauptsächlich bestehend aus besorgten Bürger*innen, die der FPÖ und der Neuen Rechten nahestehen.

Die richtige Seite: Eine dunkelbraune Groteske

Da battlen sich Querdenkerinnen, verlorenen Seelen, Trolle und Fakeprofile, gefangen zwischen Wohlbehagen in der Opferrolle und Selbstüberhöhung als Widerstandskämpfer*innen gegen ein jede Freiheit raubendes "System", das wahlweise in der EU, in der großen Koalition, im Great Reset und natürlich vor allem bei Linken aller Arten verortet wird.

Nun übersetzt Dechant die politisch wirkmächtigen Halluzinationen des virtuellen Facebook-Stammtisches ins alteingesessenen Floridsdorfer Strandgasthaus Birner. Sein hochkarätiges Ensemble lässt sich die tägliche Niedertracht der Beschimpfungen und Erniedrigungen genüsslich auf der Zunge zergehen.

"Die richtige Seite" von Bernhard Dechant Foto: Thomas Lieser

Die Posts, Memes und Kommentare der Wiedergänger von Werner Schwabs Figuren Karli, Herta, Jürgen, Fotzi, Schweindi und Hasi, ihre Intimhygienen, ihre Lieblingsressentiments und ihre permanente Untergangsangst, führen uns an die Grenzen des Verbotsgesetzes und darüber hinaus.

Eine analoge Groteske voll schwarzem Humor. Garantiert politisch unkorrekt, völlig entwoked und natürlich genderfrei.

Eine dunkelbraune Groteske, inspiriert von Werner Schwabs "Übergewicht, unwichtig: Unform" und der Facebookgruppe "Ich wohne auf der richtigen Seite der Donau (21/22 Bezirk)" mit über 20.000 Mitgliedern.

Das KünstlerInnenkollektiv "Die Schweigende Mehrheit" ist ein vielsprachiges, internationales KünstlerInnenkollektiv, das im Sommer 2015 gegründet wurde. Foto: Die Schweigende Mehrheit

Die richtige Seite Datum: Dienstag, 13. Oktober 2026, 19:30 Uhr

Dienstag, 13. Oktober 2026, 19:30 Uhr Location: Gasthaus Birner, An der Oberen Alten Donau 47, 1210 Wien

Gasthaus Birner, An der Oberen Alten Donau 47, 1210 Wien Web: https://www.schweigendemehrheit.at/

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 9. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.