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Macklemore äußert sich seit Jahren pro-palästinensisch. Das wurde ihm nun zum Verhängnis.
Macklemore äußert sich seit Jahren pro-palästinensisch. Das wurde ihm nun zum Verhängnis.
IMAGO/Gonzales Photo
Nach Rauswurf bei Ed Sheeran

Macklemore: "Free Palestine Tour" soll ausverkauft sein

Der US-Rapper kündigte nach dem Rauswurf als Vorgruppe von Ed Sheeran eine aktivistische Tournee an. Er behauptet, die Nachfrage sei groß.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
01.10.2026, 10:45
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Nach dem Eklat um seine "Free Palestine"-Rufe auf der Bühne hat US-Rapper Macklemore vor wenigen Tagen eine eigene Tournee angekündigt. Die "Free Palestine"-Tour startet am 26. Oktober in Dublin, danach geht’s am 29. Oktober nach Paris und am 30. Oktober nach London. Alle Einnahmen sollen an Organisationen gehen, die die palästinensische Bevölkerung unterstützen, so der 43-Jährige.

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Nachdem er wegen seiner Aussagen vom Tourveranstalter von Popstar Ed Sheeran als dessen Vorgruppe rausgeworfen wurde, will der Musiker damit nun ein Statement setzen. "Was mir widerfahren ist, ist größer als ein Künstler oder eine Bühne", schreibt er auf Instagram.

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Antisemitische Stereotype

Obwohl sein Vermögen laut "Celebrity Net Worth" auf etwa 25 Millionen Dollar geschätzt wird, pöbelt er: "Wenn die Klasse der Milliardäre entscheiden kann, welche Stimmen auf der Bühne erlaubt sind und welche zu gefährlich sind, gehört zu werden, sollte jeder aufmerksam werden."

Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Haggerty heißt, behauptet nun, seine Tournee sei bereits ausverkauft. Er äußert sich seit Jahren pro-palästinensisch. Immer wieder wurde dem Rapper vorgeworfen, bei Auftritten und in Songtexten auch antisemitische Stereotype zu bedienen, wie nun bei seinem Instagram-Posting.

red,01.10.2026, 10:45
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