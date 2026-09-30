i Sky X wird zu WOW. Ab 30. September läuft der neue Streamingdienst in Österreich. WOW Sky X wird abgelöst Neuer Streamingdienst startet jetzt in Österreich WOW ist ab sofort auch bei uns verfügbar. Sky-X-Kunden werden automatisch umgestellt und bekommen neue Funktionen, Serien und Live-Sport. Von Sandra Kartik 30.09.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich bekommt einen neuen Streamingdienst: WOW ist ab sofort auch hierzulande verfügbar. Das Angebot tritt damit die Nachfolge von Sky X an. Bestehende Kunden werden in den kommenden Tagen automatisch umgestellt.

Danach müssen Nutzer die WOW-App herunterladen. Die bisherigen Zugangsdaten bleiben gültig. Bis die Umstellung abgeschlossen ist, kann Sky X wie gewohnt weiterverwendet werden.

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WOW setzt auf persönliche Profile

"Mit WOW beginnt ein neues Kapitel für Streaming in Österreich", erklärt Caterina Preti, Managing Director RTL | Sky Österreich. Man wolle beliebte Premium-Inhalte mit einer App verbinden, die stärker auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sei.

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Mit dem Start kommen auch einige neue Funktionen. WOW unterstützt zahlreiche Smart-TVs, Streaming-Geräte, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen sowie PC und Mac. Nutzer können sich eigene Profile anlegen und erhalten personalisierte Empfehlungen. Dazu kommen eine Merkliste und eine überarbeitete Suche, mit der Serien, Filme und Sportübertragungen schneller gefunden werden sollen.

Sport- und Serien-Highlights

Auch beim Programm will WOW nachlegen: Ab 2. Oktober soll "Der Super Mario Galaxy Film" verfügbar sein. Am 5. Oktober startet außerdem die Sky Original Serie "War" mit Dominic West und Sienna Miller in den Hauptrollen.

Sportfans müssen sich ebenfalls nicht umstellen. Das Live-Sport-Angebot von Sky Sport bleibt weiterhin verfügbar. Dazu zählen unter anderem die UEFA Champions League, Europa League und Conference League sowie die ADMIRAL Bundesliga, Premier League und Deutsche Bundesliga. Auch Tennis, Motorsport und Golf sowie die US-Ligen NFL, NHL und NBA bleiben Teil des Angebots.

Neues Paket mit RTL+ kommt

Noch in diesem Jahr soll WOW außerdem gemeinsam mit RTL+ in einem neuen Streaming-Paket angeboten werden. Das Bundle kombiniert RTL+ mit WOW Serien & Filme. Damit sollen internationale Serien, aktuelle Blockbuster und Unterhaltungsformate in einem gemeinsamen Angebot verfügbar sein. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen folgen.