i Philipp Zauner von der Traditions-Bäckerei aus Bad Ischl wird TV-Juror in "Das große Backen Österreich". Puls4_Joerg Klickermann Erstmals im TV Süß! Zuckerbäcker überrascht alle mit neuer Rolle Philipp Zauner aus der traditionsreichen Konditorei in Bad Ischl wird ab 27. Oktober Co-Juror bei "Das große Backen Österreich" auf Puls4. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 21:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die berühmtesten Stollen werden traditionell von seiner Familie hergestellt. Ab 27. Oktober nimmt Philipp Zauner am Jury-Pult von "Das große Backen Österreich" (Puls4, 20.15 Uhr) Platz. Der Zuckerbäcker aus Bad Ischl bewertet an der Seite von Konditor-Weltmeisterin Eveline Wild die süßen Kreationen der Hobbybäcker.

Zauner ist Geschäftsführer der traditionsreichen Konditorei Zauner in Bad Ischl. Das Haus prägt seit sieben Generationen die österreichische Mehlspeiskultur. Diese Erfahrung soll der Zuckerbäcker nun auch in die Back-Show einbringen.

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"Enger Wettkampf"

"Ich freue mich auf die Entwicklung der Kandidaten mit fortschreitender Zeit", erklärt der Neo-Juror vor seinem Start. Wer bei dem Format weit kommen wolle, müsse sich steigern und auch den Rat der Jury annehmen. Besonders gespannt ist der Konditor auf die unterschiedlichen Stärken der Hobbybäcker aus ganz Österreich.

Zauner verspricht den Zuschauern einen "engen Wettkampf bis zur letzten Sekunde", bei dem es auch die eine oder andere unerwartete Wendung geben soll. Gemeinsam mit Wild nimmt er Woche für Woche Technik, Geschmack und Optik der Backwerke unter die Lupe. Dabei müssen die Teilnehmer auch beweisen, dass sie unter Zeitdruck überzeugen können.