i Die österreichische Autorin Birgit Birnbacher erhält für ihren Roman "Sie wollen uns erzählen" den "Buchpreis Familienroman" 2026. APA-Images / Franz Neumayr / Franz Neumayr - Pressefoto Neuma Dieser Roman trifft einen Nerv Salzburger Autorin gewinnt 15.000-Euro-Preis Familie liefert den besten Stoff: Birgit Birnbacher erhält für "Sie wollen uns erzählen" den "Buchpreis Familienroman" 2026. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Familie kann kompliziert sein – und ziemlich gute Literatur ergeben. Die österreichische Autorin Birgit Birnbacher erhält für ihren Roman "Sie wollen uns erzählen" den "Buchpreis Familienroman" 2026. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 23. November in Berlin überreicht.

Ihr Roman Sie wollen uns erzählen, erschienen bei Zsolnay und derzeit auch auf der Longlist für den Österreichischen Buchpreis, wird mit dem "Buchpreis Familienroman" ausgezeichnet. Birnbacher reiht sich damit in eine durchaus prominente Runde ein: Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Doris Knecht, Caroline Wahl und Benedict Wells.

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Familie – aber bitte ohne Hochglanzfilter

Ausgezeichnet werden deutschsprachige Prosawerke, die mit literarischen Mitteln ein zeitgenössisches Bild von Familie zeichnen. Und davon liefert Birnbachers Roman reichlich – allerdings weit entfernt von harmonischer Sonntagsidylle.

Im Mittelpunkt steht ein Bub mit ADHS. Seine Mutter kämpft selbst damit, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Dazu kommen eine Tante, deren Sozialkompetenz Luft nach oben hat, und eine ziemlich eigenwillige Oma, bei der sich eine Demenzerkrankung abzuzeichnen scheint.

Kurz gesagt: eine Familie mit ordentlich Reibungsfläche – und genau daraus macht Birnbacher Literatur. Für die Salzburger Autorin ist es nicht die erste große Auszeichnung: 2019 gewann sie bereits den Ingeborg-Bachmann-Preis. Nun folgt mit dem "Buchpreis Familienroman" ein weiterer Erfolg. Überreicht wird der Preis am 23. November in Berlin.