i Narumol David, Joey Heindle, Franziska Temme, Ricarda Raatz, Lisha Savage; Lou Savage; Joshi Josh; Kevin Schäfer; Lucas Cordalis; Iris Katzenberger; Simon Tulgur; Cecilia Asoro; Marc Terenzi; Laura Peuker Joyn/ ATV Machtspielchen Iris Katzenberger tritt in neuem Reality-Format auf Macht, Intrigen und 40.000 Euro: Bei "The Power" kämpfen 14 Reality-Stars um den Sieg. Neben der Katzenberger-Mama ist auch Marc Terenzi dabei. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Macht, Geld und jede Menge Misstrauen: Bei "The Power" ziehen 14 Reality-Stars in den Kampf um 40.000 Euro. Mit dabei sind bekannte TV-Gesichter wie Narumol, Iris Katzenberger, Kevin Schäfer und Cecilia Asoro.

Ab 20. Oktober 2026 heißt es auf Joyn wieder: bloß niemandem trauen! Die zweite Staffel der Strategy-Reality-Show "The Power" geht an den Start – und verspricht Intrigen, geheime Allianzen und jede Menge Drama.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Cast liest sich wie ein Klassentreffen der Reality-TV-Szene: "Bauer sucht Frau" – neben Iris Katzenberger und Co. sind auch Marc Terenzi, Joey Heindle und "Promis unter Palmen"-Siegerin Franziska Temme mit von der Partie.

Ebenfalls dabei sind Lisha und Lou Savage, Joshi Josh, Laura Peuker, Ricarda Raatz und Simon Tulgar. Für zusätzliche Würze dürfte das Familien-Duo Iris Katzenberger und Schwiegersohn Lucas Cordalis sorgen.

Einer hat heimlich die Macht

Das Prinzip der Show ist so simpel wie gemein: Jede Woche bekommt ein Kandidat als geheimer "Power Player" die volle Macht. Er darf belohnen, bestrafen und schließlich bestimmen, wer die Villa verlassen soll. Das Problem: Niemand darf wissen, wer gerade im Hintergrund die Strippen zieht.

Denn die nominierte Person bekommt noch eine Chance. Enttarnt sie den geheimen Power Player, dreht sich das Spiel schlagartig um – und statt des Nominierten muss der vermeintlich Mächtige selbst seine Koffer packen.

Bluffen, taktieren und möglichst überzeugend unschuldig schauen ist also angesagt. Wer seinen Mitspielern vertraut, könnte schnell ein böses Erwachen erleben.

"The Power" umfasst 50 Folgen und startet am 20. Oktober 2026 kostenlos auf Joyn. Im TV läuft die Show immer dienstags und mittwochs um 22.30 Uhr auf ProSieben.