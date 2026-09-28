i Frank (links, Kingsley Ben-Adir) mit Louis (Rob Morgan) 2026 Zodiac Pictures Ltd / Frank & Louis Laundry Services LtdFrank Kinostart im Dezember Dieser Kinofilm berührt nun das deutsche Publikum Große Emotionen beim FilmFest Hamburg: Petra Volpes Frank & Louis berührt mit einer Geschichte über Menschlichkeit und unerwartete Nähe. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Emotionen bei der Deutschlandpremiere von "Frank & Louis: Petra Volpes neues Drama feierte beim FilmFest Hamburg seine Premiere und wurde vom Publikum mit begeistertem Applaus gefeiert. Gemeinsam mit Produzent Lukas Hobi präsentierte die preisgekrönte Schweizer Regisseurin und Drehbuchautorin den Film und sprach im Anschluss mit dem Publikum über die Themen der Geschichte.

Im Mittelpunkt steht Frank (Kingsley Ben-Adir), der eine lebenslange Haftstrafe verbüßt und auf Bewährung hofft. Als er sich einem Programm anschließt, in dem Häftlinge an Alzheimer und Demenz erkrankte Mitinsassen betreuen, begegnet er Louis (Rob Morgan). Zwischen den beiden Männern entsteht eine unerwartete Verbindung, die Frank zunehmend verändert.

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Frank & Louis erzählt eindringlich von Mitgefühl, Verletzlichkeit und Menschlichkeit an einem Ort, an dem dafür kaum Platz zu sein scheint. Nach gefeierten Premieren in Sundance und Locarno, wo der Film mit dem Publikumspreis Prix Public UBS ausgezeichnet wurde, kommt der Film am 10. Dezember 2026 im Verleih von Constantin Film in die Kinos.