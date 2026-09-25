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Elisabeth von Samsonow, deren Retrospektive seit wenigen Tagen in der Heidi Horten Collection zu sehen ist, wird auch beim  Brezelfest am 26. September dabei sein.
Elisabeth von Samsonow, deren Retrospektive seit wenigen Tagen in der Heidi Horten Collection zu sehen ist, wird auch beim  Brezelfest am 26. September dabei sein.
Sophie Thun
Um 5 Euro

Heidi Horten Museum feiert Austro-Star mit Brezelfest

Die neue Retrospektive "Elisabeth von Samsonow" in der Heidi Horten Collection kann man 26. September bei einem Brezelfest erkunden.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
25.09.2026, 16:52
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Kräftige Farben, mächtige Holzskulpturen und fantastische Bildwelten: Die Heidi Horten Collection stellt das Werk der deutsch-österreichischen Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow derzeit ins Zentrum einer großen Retrospektive.

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Die Künstlerin wird am 26. September auch beim Brezelfest für alle Generationen dabei sein. Von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr spielt die Jugend- und Stadtkapelle Raabs an der Thaya im Skulpturengarten. Für junge Besucher gibt es Family Talks, Brezelwerkstatt und Mitmachstationen, für Erwachsene kurze Führungen durch die Ausstellung – alles um fünf Euro Eintritt.

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"Ein Fest für die Sinne"

Das Motto ist nicht zufällig gewählt: Die Brezel ist eines der wiederkehrenden Motive in Samsonows Werk. Sie verbindet Skulptur, Malerei, Zeichnung, Performance, Fotografie und Text. Dabei geht es um feministische Themen, Ökologie und die Frage, wie der Mensch mit seiner Umwelt verbunden ist. Die Arbeiten sind dabei alles andere als zurückhaltend. Menschliche Körper, Tiere und Pflanzen verschmelzen miteinander, Realität und Fantasie werden Teil derselben Welt.

"Bei Elisabeth von Samsonow wird aus einem Baum eine Skulptur – und aus den vielen Skulpturen ein märchenhafter Wald. So begegnen uns Mischwesen aus Menschen, Tieren und Pflanzen, umgeben von großen, farbenprächtigen Bildern. Ein Fest für die Sinne, das uns spielerisch zeigt, wie eng wir mit der Natur verbunden sind", freut sich Direktorin Verena Kaspar-Eisert über ihre erste große Retrospektive im Haus.

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"In der Heidi Horten Collection laden wir dazu ein, diese Welt zu entdecken und auch selbst kreativ zu werden. Beim Brezelfest feiern wir mit Blasmusik, Brezeln und Mitmachangeboten für alle Generationen – zum gemeinsamen Schauen, Staunen und Ausprobieren."

red,25.09.2026, 16:52
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