i Michelle Buteau, Leslie Mann, Isla Fisher und Anna Faris (v.l.) versuchen sich in "Spa Weekend" beim Ziegen-Yoga zu entspannen. Black Bear/Vince Valitutti / Constantin Film Österreich Wellness wird zum Chaos Wellness-Trip eskaliert völlig für vier Freundinnen Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau und Anna Faris wollen im Kinohit "Spa Weekend" im Luxusresort entspannen, doch der Trip läuft aus dem Ruder. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Frauen im besten Alter kennen es: Job, Beziehung, Familie und Kinder sorgen dafür, dass die eigenen Bedürfnisse schnell zu kurz kommen. Der Alltag geht oft an die Substanz. Genau das merken auch Jane (Leslie Mann), Mel (Isla Fisher), Coco (Michelle Buteau) und Sophie (Anna Faris) im Kinofilm "Spa Weekend", der gerade angelaufen ist.

Die vier Freundinnen kennen einander praktisch ihr ganzes Leben lang. Doch irgendwann wird ihnen klar: Es ist höchste Zeit, wieder einmal etwas für sich selbst zu tun. Also muss ein gemeinsames Wellness-Wochenende her.

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Neue Komödie von "Hangover"-Machern

In einem Luxusresort mit prall gefülltem Spa-Programm wünschen sich die Working Moms Entspannung, Ruhe und Selbstfürsorge. Doch daraus wird nichts. Denn Mel, die ursprünglich gar nicht eingeladen war, hat mit Erholung wenig am Hut.

Der Wellness-Trip entwickelt sich schnell zu einem Chaos-Wochenende, bei dem auch das Flirten und der Humor nicht zu kurz kommen. Hinter der neuen Kino-Komödie stehen die Macher von "Bad Moms" und "Hangover", in diesem Sinn soll auch "Spa Weekend" für Unterhaltung sorgen. "Heute" verlost 5x2 Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 2. Oktober 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.