i Keisha Buchanan, Siobhan Donaghy und Mutya Buena (v.l.) haben jetzt ein neues Studioalbum angekündigt. Der Titel könnte kaum passender sein: "Sugababes". IG: mutyabuena Hallo, Sugababes! Dieses Kult-Trio ist nach 25 Jahren wieder vereint Die Sugababes sind in Originalbesetzung zurück! Mehr als 25 Jahre nach ihrem Debüt kündigen Mutya, Keisha und Siobhan ein Album an. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Comeback-Alarm bei den Sugababes! Die britische Kult-Girlgroup kehrt in ihrer ursprünglichen Besetzung zurück. Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhan Donaghy haben jetzt ein neues Studioalbum angekündigt. Der Titel könnte kaum passender sein: "Sugababes".

Das Album soll im Februar 2027 erscheinen und insgesamt zwölf Songs enthalten. Besonders für langjährige Fans ist das eine kleine Sensation: Es ist das erste komplett neue Studioalbum der drei Sängerinnen seit ihrem Debüt "One Touch" aus dem Jahr 2000.

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Zurück zu den Anfängen

Ganz weg war das Original-Trio allerdings nie. Schon 2022 veröffentlichten Mutya, Keisha und Siobhan gemeinsam "The Lost Tapes". Viele der Songs darauf waren jedoch bereits Jahre zuvor entstanden, als die drei noch unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan – kurz MKS – zusammenarbeiteten.

Jetzt soll also ein richtiges neues Sugababes-Kapitel beginnen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits: Neben "Ghost" sind auch die Songs "Jungle", "Weeds" und "Shook" auf den Streaming-Plattformen zu hören.

Von "Overload" bis "Freak Like Me"

Die Geschichte der Sugababes ist fast so turbulent wie ihre größten Hits. Mit "Overload" gelang der Band im Jahr 2000 der erste große Erfolg. Schon ein Jahr später verließ Siobhan Donaghy die Gruppe und wurde durch Heidi Range ersetzt.

In dieser Besetzung folgte 2002 mit "Freak Like Me" der endgültige Durchbruch und der erste Nummer-eins-Hit der Sugababes.

Mehr als 25 Jahre nach ihrem Debüt sind nun wieder jene drei Frauen gemeinsam am Start, mit denen alles begonnen hat. Für Fans der 2000er heißt es also: Playlist entstauben – die Sugababes sind wieder da!