i Philip (Jörn Schlönvoigt) und Jessica (Nina Ensmann) werden von Ricky Marquart (Oliver Petszokat, M.), der jetzt Standesbeamter ist, getraut. RTL In seiner damaligen Rolle "GZSZ"-Comeback für Oli.P: "Optisch älter geworden" Nach 27 Jahren kehrt Schauspieler und Sänger Oliver Petszokat am 30. September als Ricky Marquardt zurück zur RTL-Kult-Soap. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans im besten Alter erinnern sich noch sehr gut an Oliver Petszokat alias Oli.P in seiner prägenden TV-Rolle als Ricky Marquart mit Haaren in der erfolgreichen RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nach 27 Jahren kehrt der beliebte Schauspieler und Sänger nun zurück zu der Serie, mit der seine Karriere damals startete.

"Es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil die Erinnerung von damals auf einmal wieder da war", erzählt der 48-Jährige RTL bei seiner Rückkehr ans Set. "Das Gefühl beim Treppensteigen, das Geländer wieder in der Hand zu haben, hat mich total überrumpelt."

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Er traut sich und ein Paar

Petszokat moderierte in den letzten Jahren verschiedene TV-Shows, etwa die ARD-Sendung "Hallo Schatz – Vom Plunder zum Prachtstück". Er ist seit zehn Jahren als Tanzlehrer René fixer Bestandteil der Telenovela "Rote Rosen" und gewann vor vier Jahren als "Affe" die Pro7-Sendung "The Masked Dancer".

Nun feiert Oli.P sein Comeback als Ricky Marquart, über das er nicht lange nachdenken musste. "Natürlich hat sich Ricky auch weiterentwickelt. Optisch ist er älter geworden und er kommt mit einem anderen Beruf zurück nach Berlin. Was ich schon verraten kann: Er arbeitet jetzt als Standesbeamter." In den beiden Folgen, die am 30. September und 1. Oktober (jeweils um 19:40 Uhr auf RTL) ausgestrahlt werden, traut er Philip (Jörn Schlönvoigt) und Jessica (Nina Ensmann).

"Es wird knackig"

Für den Schauspieler ist es jedenfalls emotional, nun wieder bei GZSZ mitzumischen, auch wenn es nur zwei Folgen sind. "Ich finde es schön, dass die Menschen mit der Zeit damals so viel Liebe verbinden. Umso schöner ist es, dass ich jetzt 27 Jahre später noch mal zurückkehren darf." Die Zuschauer dürfen sich auf "Humor, Emotionales und Überraschungen" freuen, verspricht der 48-Jährige. "Es wird knackig werden."

Wenn Oli.P auf seine Karriere zurückblickt, gibt es nichts zu bereuen: "Ich würde keinen einzigen Schritt, keine Sekunde, kein Hundertstel anders machen. Denn egal, welchen Schritt man vielleicht in der Vergangenheit wegnimmt, kann es sein, dass ich jetzt nicht hier sitzen und heute wieder drehen dürfte."