i Matthew McConaughey und Woody Harrelson in der neuen Apple TV Serie "Brothers". Apple TV DNA-Test ausständig Sind McConaughey und Harrelson wirklich Brüder? Hollywood-Freunde oder echte Brüder? Matthew McConaughey und Woody Harrelson machen ein echtes Familiengeheimnis zum Stoff ihrer Serie "Brothers". Von Heute Entertainment 23.09.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matthew McConaughey (56) und Woody Harrelson (65) kennen sich schon seit Jahrzehnten und standen mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Jetzt treiben die beiden ihre Freundschaft auf die Spitze: In der neuen Comedy-Serie "Brothers" spielen sie überzeichnete Versionen ihrer selbst – und könnten darin tatsächlich Brüder sein.

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Geschichte nicht. Die Serie beginnt sogar mit dem Hinweis "Basierend auf einem wahren Gerücht". Denn schon 2023 sorgte McConaughey mit einer Familiengeschichte für Aufsehen: Seine Mutter soll Harrelson gegenüber angedeutet haben, dessen Vater früher gekannt zu haben. Seitdem fragen sich die beiden Stars, ob sie womöglich tatsächlich verwandt sind.

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DNA-Test könnte Rätsel lösen

Klarheit könnte ein DNA-Test bringen – doch genau der lässt auf sich warten. Harrelson erklärte, er wolle einen solchen Test schon länger machen, McConaughey habe sich bisher allerdings geweigert.

Der Grund? Offenbar ist das Rätsel fast zu schön, um es zu lösen. Sollte sich herausstellen, dass sie keine Brüder sind, würde es schließlich "bei Weitem nicht mehr so viel Spaß machen", mit Harrelson abzuhängen, scherzte McConaughey.

Hollywood-Stars nehmen sich selbst auf die Schaufel

Genau mit diesem Gerücht spielt nun "Brothers". McConaughey und Harrelson wollten keine Reality-Show drehen, sondern echtes Leben mit wilder Fiktion vermischen. Dabei nehmen sie ihre Hollywood-Images ordentlich auf die Schaufel und bauen Anspielungen auf frühere Filme ein.

In der Serie steckt Woody in einer Familienkrise und flüchtet kurzerhand mit seinem Clan zu Matthew nach Texas. Was als Besuch beginnt, entwickelt sich schnell zum Chaos. Dann lässt Matthews Mutter Ma Mac – gespielt von "Two and a Half Men"-Star Holland Taylor – die Bombe platzen: Sie kannte Woodys Vater. Plötzlich steht die große Frage im Raum: Sind Woody und Matthew wirklich Brüder?

Die ersten beiden der insgesamt acht Folgen von "Brothers" starten am 23. September auf Apple TV. Danach gibt es jeden Mittwoch eine neue Episode.