i Am 28. Oktober 2026 erscheint Kim Kardashians Biografie "KIM". Reuters/ Penguin Aufstieg eines Imperiums Sextape bis Milliarden – Buch enthüllt Kims Aufstieg Reality-Star, Unternehmerin, Selfie-Queen – und jetzt auch noch Hauptfigur einer großen Biografie: Kim Kardashian bekommt ihr eigenes Buch. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum ein Gesicht steht so sehr für die moderne Promi-Welt wie Kim Kardashian. Seit fast zwei Jahrzehnten lässt sie Millionen Menschen an ihrem Leben teilhaben – im Reality-TV, auf roten Teppichen und natürlich auf Social Media. Jetzt wird ihre Geschichte auf 384 Seiten erzählt.

Am 28. Oktober 2026 erscheint die Biografie "KIM". Das englische Original trägt den Titel "Citizen Kim: The Life and Times of Kim Kardashian West". Geschrieben hat das Buch der US-Journalist und Autor Jonathan Van Meter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vom Sextape zur Selfie-Queen

Kardashians Karriere ist eine der ungewöhnlichsten der jüngeren Popkultur. Einst wurde sie durch ein Sextape weltbekannt, wenig später machte "Keeping Up with the Kardashians" sie und ihre Familie zu Reality-TV-Superstars.

Dabei konnte Kim etwas, lange bevor Instagram, TikTok und Influencer zum Alltag gehörten: sich selbst zur Marke machen.

Singen? Nein. Tanzen? Auch nicht. Eine klassische Hollywood-Schauspielkarriere? Fehlanzeige. Kardashian machte stattdessen die Selbstdarstellung selbst zur Kunstform – und baute daraus ein gewaltiges Business.

Heute ist die mittlerweile 45-Jährige weit mehr als "nur" Reality-Star. Hinter dem perfekt inszenierten Glamour steckt eine Unternehmerin, die ein riesiges Markenimperium aufgebaut hat und sich seit Jahren intensiv mit dem US-Rechtssystem beschäftigt.

Was steckt hinter der Kardashian-Faszination?

Genau dort setzt Jonathan Van Meter an. Der 1964 geborene US-Journalist ist Redakteur bei der amerikanischen "Vogue" und schreibt unter anderem für das "New York Times Magazine" über Hollywood, Mode, Gesellschaft und Politik.

Für sein Buch hat Van Meter Kardashian und ihre berühmte Familie über einen langen Zeitraum begleitet. Seine Biografie verspricht deshalb nicht nur die bekannten Geschichten über Ruhm, Beziehungen und roten Teppich, sondern auch intime Einblicke in den Kardashian-Jenner-Clan.

Dabei geht es um eine Frage, die sich wohl selbst Kardashian-Skeptiker schon gestellt haben: Warum können wir bei dieser Familie einfach nicht wegschauen?

Denn ob man Kim Kardashian liebt, belächelt oder lieber ignorieren würde – ihr Einfluss ist kaum zu übersehen. Die Art, wie sich Menschen auf Social Media präsentieren, wie Beauty-Trends entstehen und wie aus dem eigenen Leben eine persönliche Marke werden kann, hat sie entscheidend mitgeprägt.

384 Seiten Kardashian

Die deutsche Ausgabe von "KIM" erscheint als Hardcover mit 384 Seiten und einem achtseitigen Bildteil. Übersetzt wurde das Buch von Nadine Mutz und Johanna Ott.

Wer also schon immer wissen wollte, was hinter Selfies, Millionen-Followern und dem wohl berühmtesten Reality-Clan der Welt steckt, bekommt ab 28. Oktober 2026 reichlich Lesestoff.

Und bei Kim Kardashian gilt schließlich seit Jahren: Selbst wenn man nicht hinschauen will – irgendwie schaut man am Ende doch hin.