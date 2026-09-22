i Schriftsteller Dimitré Dinev Foto: Minitta Kandlbauer Am 4. Oktober im Odeon Theater Klang trifft auf Wort: Gewinne Karten für LiteraTöne Bei "LiteraTöne" trifft die Musik der Brüder Wladigeroff auf Dimitré Dinevs preisgekrönten Roman "Zeit der Mutigen". Wir verlosen 3x2 Karten! Von Irma Basagic 22.09.2026, 15:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Interpreten: Dimitré Dinev Lesung

Lesung Alexander Wladigeroff Trompete, Flügelhorn

Trompete, Flügelhorn Konstantin Wladigeroff Klavier, Klarinette

Bei "LiteraTöne" trifft die Musik der Brüder Wladigeroff auf Dimitré Dinevs preisgekrönten Roman "Zeit der Mutigen", ausgezeichnet mit dem Österreichischen Buchpreis.

Als das Dienstmädchen Eva am Vorabend des Ersten Weltkriegs ihrem Leben in der Donau ein Ende setzen möchte, wird sie stattdessen in die Arme des jungen Infanterieleutnants Alois Kozusnik gespült.

i ?

Es ist der Startpunkt einer epischen Geschichte, die sich bis in die heutige Zeit fortspinnt. Was macht den Menschen aus? Wie durchlebt und übersteht er Jahre der Unterdrückung und Gewalt? Wie schafft er es immer wieder, Kraft zu schöpfen, zu hoffen und zu lieben?

LiteraTöne | Dimitré Dinev & Wladigeroff Brothers: Datum : Sonntag, 4. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr

: Sonntag, 4. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr Ort : Odeon Theater, Taborstraße 10, 1020 Wien

: Odeon Theater, Taborstraße 10, 1020 Wien Programm : Werke u. a. von Alexander & Konstantin Wladigeroff

: Werke u. a. von Alexander & Konstantin Wladigeroff Dauer : 1h 45min, inklusive Pause

: 1h 45min, inklusive Pause Web: https://www.jeunesse.at/

Jetzt teilnehmen und Karten gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Vorführung am 4. Oktober im Odeon Theater. Du willst dabei sein? Dann trage im untenstehenden Gewinnspielformular deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 30. September 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.