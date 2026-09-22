i Im Jänner 2027 kommt Schwarzeneggers neues Buch "Better Every Day". Reuters/IG: schwarzenegger Neues Buch erscheint 2027 Schwarzenegger verrät sein Rezept fürs bessere Leben Arnold Schwarzenegger denkt mit 79 nicht ans Aufhören. Mit seinem neuen Buch zeigt der Hollywoodstar, wie man jeden Tag ein bisschen besser wird. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stillstand? Für Arnold Schwarzenegger offenbar keine Option. Mit 79 Jahren kündigt der Austro-Hollywoodstar sein nächstes Buch an – und will seinen Fans zeigen, wie sie jeden Tag ein bisschen besser werden können.

Vom Bodybuilder zum Hollywoodstar und schließlich zum Gouverneur von Kalifornien: Arnold Schwarzenegger hat sich in seinem Leben mehr als einmal neu erfunden. Jetzt will der gebürtige Steirer seine Erfahrungen erneut weitergeben.

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Auf Instagram präsentierte Schwarzenegger das Cover seines neuen Buches "Better Every Day: An Action Plan for a Full Life". Auf Deutsch bedeutet der Titel sinngemäß: "Jeden Tag besser: Ein Aktionsplan für ein erfülltes Leben".

Arnie setzt auf 12 Bausteine

Dabei soll es nicht bei motivierenden Sprüchen bleiben. Schwarzenegger verspricht einen konkreten Plan, mit dem Leser Veränderungen direkt in ihren Alltag einbauen können.

"Wenn ich von einem Maßnahmenplan spreche, meine ich das auch so", erklärt der 79-Jährige. Sein Motto "Be Useful" – also "Sei nützlich" – sei seine Philosophie, das neue Buch zeige nun, wie man diese tatsächlich in die Praxis umsetzt.

Dafür greift Schwarzenegger auch auf Geschichten und Erfahrungen aus seinem eigenen Leben zurück. Insgesamt sollen zwölf Bausteine zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt werden. Ziel sei es, eine neue Denkweise zu entwickeln, den eigenen Lebenssinn zu finden und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Ganz neu ist Arnie im Ratgebergeschäft nicht: Bereits 2023 veröffentlichte er "Be Useful: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben".

Lange müssen Fans auf Nachschub nicht mehr warten: "Better Every Day" erscheint am 12. Jänner 2027.