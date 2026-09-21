i Um einen Mordfall zu lösen, muss Pichlwanger (Michael Steinocher) als Ritter undercover ermitteln. Und nimmt dabei unerwartete Verstärkung mit. ORF Soko-Liebling im Interview ORF-Star verrät seine absolute Lieblings-Krimifolge Ritter, Rollenspiel und ein Mord: Michael Steinocher verrät, warum "Kampf um die Krone" seine Lieblingsfolge der aktuellen "Soko Linz"-Staffel ist. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 15:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 22. September um 20.15 Uhr wird es in ORF 1 mittelalterlich. Die "Soko Linz" taucht in "Kampf um die Krone" in die Welt des Live-Action-Rollenspiels ein – und für Michael Steinocher ist ausgerechnet dieser ungewöhnliche Fall ein echtes Highlight.

"Wir sind diese Staffel bei einer Burgruine, und das ist auch meine Lieblingsfolge, weil da die originalen LARP-Leute dabei waren", erzählt Steinocher. Bei einer Burgruine wird also ein als Zauberer verkleideter Mann tot aufgefunden. Das Opfer gehörte zum Rollenspiel "Kampf um die Krone".

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Prinz Theobar (Aaron Karl) und Prinzessin Amalda (Laura Euler-Rolle) kämpfen erbittert um die Krone und geraten dabei ins Visier der Ermittler. Für Chef Pichlwanger (Michael Steinocher) bringt der Fall jedenfalls einen besonderen Einsatz mit sich: Er zieht selbst die Rüstung an und ermittelt undercover als Ritter.

Neue Aufgabe für Miriam Hie

Auch für Miriam Hie bringt die Folge eine Veränderung. Ihre Figur Yara unterstützt das Team künftig aktiv bei den Ermittlungen der "Soko Linz" und bekommt damit eine neue Aufgabe innerhalb der Serie.

Auch Steinocher ist überzeugt, dass es selbst in der aktuellen Staffel der Krimi-Reihe nicht langweilig wird. Er beschreibt die neuen Folgen mit drei Worten: "rasant, spannend und liebevoll". Denn neben den Kriminalfällen sorgen auch die zwischenmenschlichen Beziehungen weiterhin für einige Entwicklungen, wie der Schauspieler im "Heute"-Interview verrät.