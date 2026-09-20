i Ed Sheeran hat den US-Rapper Macklemore nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm der restlichen US-Tour gestrichen. Reuters Kontroverse um Macklemore "Es tut mir so, so leid": Ed Sheeran spricht über Eklat Nach dem Rauswurf von Macklemore aus seinem Vorprogramm meldet sich Ed Sheeran zu Wort. In Philadelphia spricht er über schwierige Entscheidungen. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach turbulenten Tagen hat Ed Sheeran beim Konzert in Philadelphia erstmals selbst über die Kontroverse rund um Macklemore gesprochen. Der US-Rapper war nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm der restlichen US-Tour gestrichen worden.

Noch bevor Sheeran loslegte, wandte er sich ans Publikum: "Bevor ich jetzt einige Songs spiele, ist es hoffentlich okay, dass ich einige Worte sage zu dieser vergangenen Woche." Kritik an seiner Musik sei er gewohnt. Diesmal gehe es aber um "etwas viel Wichtigeres". Er habe schwierige Entscheidungen treffen müssen, Fehler gemacht – "und es tut mir so, so leid".

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Sichere Orte für alle schaffen

Seine Konzerte sollten sichere Orte für alle sein, betonte Sheeran. Gleichzeitig wolle er "kein Aktivist sein" und seine Fans nicht enttäuschen. "Deswegen bin ich heute Abend hier, alleine, und mache mit meiner Tour weiter."

Die Kontroverse habe ihn mitten in einen leidenschaftlichen Streit über Meinungsfreiheit und den Nahostkonflikt gebracht. Sheeran verurteilte sowohl das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen.

Macklemores Ausschluss hatte weitere Folgen: Mehrere Musiker sagten aus Solidarität ihre Auftritte als Support-Acts ab. Sheeran betonte, dass die Entscheidung, Macklemore aus dem Programm zu nehmen, vom Tourveranstalter und nicht von ihm selbst getroffen worden sei.