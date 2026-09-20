i Gemeinsam mit Jeannie McKinley bildete Peter Petrel das Duo Windows. 1972 gelang den beiden mit "How Do You Do?" der große Durchbruch. IMAGO/United Archives Trauer in der Musikszene Schlager-Star tot: Mit diesem Hit wurde er zum Star Peter Petrel ist im Alter von 86 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Mit "How Do You Do?" stürmte er einst an die Spitze der deutschen Charts. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Musikwelt trauert um Peter Petrel. Der Sänger ist am Samstag im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat Koblenz gestorben. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf einen Vertrauten der Familie berichtet, starb Petrel im Kreis seiner Liebsten. Zuvor hatte die "Bild" über seinen Tod berichtet.

Mit "How Do You Do?" an die Chartspitze

Peter Petrel wurde am 14. April 1940 als Peter Sauer in Bad Frankenhausen in Thüringen geboren. Seine musikalische Karriere startete er unter anderem als Jazz-Sänger – seinen größten Hit sollte er allerdings mit einem Schlager landen.

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Gemeinsam mit Jeannie McKinley bildete er das Duo Windows. 1972 gelang den beiden mit "How Do You Do?" der große Durchbruch: Der Song eroberte Platz eins der deutschen Charts und machte Petrel einem Millionenpublikum bekannt.

Auch danach blieb der Sänger erfolgreich. Später machte er unter anderem mit der Hamburger Rentnerband Musik. Zu den bekannten Titeln dieser Zeit zählt "Hamburger Deern", die deutsche Coverversion des Scaffold-Hits "Liverpool Lou".

Nun ist die Stimme hinter einem der großen Schlager-Hits der 1970er-Jahre für immer verstummt. Peter Petrel wurde 86 Jahre alt.