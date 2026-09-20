Schlager-Star tot: Mit diesem Hit wurde er zum Star

Die deutsche Musikwelt trauert um Peter Petrel. Der Sänger ist am Samstag im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat Koblenz gestorben. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf einen Vertrauten der Familie berichtet, starb Petrel im Kreis seiner Liebsten. Zuvor hatte die "Bild" über seinen Tod berichtet.
Peter Petrel wurde am 14. April 1940 als Peter Sauer in Bad Frankenhausen in Thüringen geboren. Seine musikalische Karriere startete er unter anderem als Jazz-Sänger – seinen größten Hit sollte er allerdings mit einem Schlager landen.
Gemeinsam mit Jeannie McKinley bildete er das Duo Windows. 1972 gelang den beiden mit "How Do You Do?" der große Durchbruch: Der Song eroberte Platz eins der deutschen Charts und machte Petrel einem Millionenpublikum bekannt.
Auch danach blieb der Sänger erfolgreich. Später machte er unter anderem mit der Hamburger Rentnerband Musik. Zu den bekannten Titeln dieser Zeit zählt "Hamburger Deern", die deutsche Coverversion des Scaffold-Hits "Liverpool Lou".
Nun ist die Stimme hinter einem der großen Schlager-Hits der 1970er-Jahre für immer verstummt. Peter Petrel wurde 86 Jahre alt.