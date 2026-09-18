i Maya Hakvoort feiert am 19. September ihren 60. Geburtstag mit dem Gala-Konzert "Let’s Celebrate" im Globe Wien. Werner Kmetitsch Sie zelebriert auf der Bühne Musicalstar wird 60: "Kein Ruhestand für uns Künstler" Sängerin Maya Hakvoort feiert am 19. September mit einem Gala-Konzert im Globe Wien ihr Jubiläum. Sie blickt mit Freude nach vor, verrät sie "Heute". Von Sandra Kartik 18.09.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sang sich Mitte der 90er Jahre als "Elisabeth" in die Herzen der heimischen Musicalfans. Inzwischen gilt die niederländische Künstlerin Maya Hakvoort längst als Grande Dame, deren Repertoire sich sehen lassen kann.

Am 19. September feiert sie ihren 60. Geburtstag mit dem Gala-Konzert "Let’s Celebrate" im Globe Wien, begleitet von einem elfköpfigen Orchester und lieben Kollegen: Laura Bilgeri ist ebenso dabei, wie Laura Panzeri und Vanessa Heinz, mit denen Hakvoort derzeit auch in "Wicked" auf der Bühne Baden steht. Auch Katharina Gorgo, Gari Lux, Gian Marci Schiaretti und Lisa Antoni treten auf.

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"Mit Freude in die Zukunft"

Dass die Musical-Diva ihr Jubiläum so begeht, ist kein Zufall: "60 ist ein Umbruchsalter. Entweder man ist müde und melancholisch, weil die Vergangenheit vorbei ist, oder man macht Neues, um mit Freude in die Zukunft zu schauen. Und genau das wollte ich für mich!", sagt sie im "Heute"-Gespräch. "Außerdem hatte ich schon lange den Wunsch, neu geschriebenen Songs auf die Bühne zu bringen in Kombination mit den aktuellen Musicals."

Wenn Hakvoort auf ihre erfolgreiche Karriere zurückblickt, sind ihre größten Geschenke ganz eindeutig "meine Stimme und meine beiden Kinder Joshua und Jason". An die Pension denkt die Sängerin noch lange nicht. Ab 9. Oktober gibt sie in "Disney’s Arielle, die Meerjungfrau" im Stadttheater Baden die Ursula.

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"Ich glaube, dass die meisten Künstler nicht gerne in Ruhestand gehen, denn warum sollte man aufhören mit dem, was man am besten kann? Außerdem ist es für uns finanziell auch nicht wirklich attraktiv", ergänzt sie augenzwinkernd. "Ich glaube sowieso dran, dass es besser ist, auch im Alter in einem Team zu arbeiten. Damit bleibt man Teil der Community und des Lebens. Natürlich muss man besser mit seiner Energie haushalten – das wird im Alter etwas anders", gibt Hakvoort gewohnt ehrlich zu.