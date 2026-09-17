i Mit alterslosen 64 Jahren ziert Tom Cruise das Cover des aktuellen "GQ" (l.). Ab 1. Oktober ist er im Film "Digger" zu sehen, in dem er als dicklicher, älterer Machtmensch kaum zu erkennen ist. Mario Sorrenti / GQ, Imago Oben ohne Tom Cruise zieht mit 64 blank: "Ich bin intensiv" Für seine Rolle im neuen Film "Digger" bewies der Hollywoodstar Mut zur Hässlichkeit. Im aktuellen "GQ" zeigt er sich fitter denn je. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er scheint das Alter aufhalten zu können: Hollywoodstar Tom Cruise macht die gefährlichsten Stunts in seinen Actionfilmen noch immer selbst, zuletzt sprang er im Finale der "Mission Impossible"-Reihe aus Flugzeugen. Nun entblößte der 64-Jährige seinen extrem fitten Körper in der aktuellen Ausgabe des "GQ", um auch hier zu zeigen: Grenzen sind für ihn da, um sie zu überschreiten.

"Ich erwarte viel und mache daraus kein Geheimnis. Es ist so, als würde ich sagen: 'Die Gerüchte stimmen. Und wollt ihr das wirklich?'", lässt der nimmermüde Schauspieler im Interview wissen.

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Lässig lehnt Tom Cruise für das "GQ"-Shooting in einem Tom-Ford-Mantel an einer Stange. Mario Sorrenti / GQ

"Ich erwarte viel"

Vollen Einsatz und Perfektionismus möchte Cruise dabei auch von allen sehen, die mit ihm beruflich zu tun haben. "Ich arbeite hart, und die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Ich erwarte viel und gehe ganz offen damit um." Inzwischen hat er sich mit seiner Art durchs Leben zu gehen längst versöhnt. "Schon als Kind hieß es immer: 'Ach komm schon, Tom. Du bist so intensiv.' Und ich so: 'Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin intensiv.' Ich nehme es mit Humor."

Über den Tod denkt er schon nach, offenbart Cruise: "Ich habe keine Angst davor, zu sagen: 'Okay, ich weiß, das ist ein Sprung ins Ungewisse, aber lass uns den Sprung wagen. Los geht’s'", gibt er sich auch hier etwas übertrieben mutig.

Eines ist aber klar, ein Leben ohne seinen Beruf kann er sich nicht vorstellen: "Filme zu machen, ist nicht das, was ich tue. Es ist das, was ich bin." Am 1. Oktober startet "Digger" im Kino. Cruise spielt darin einen Öl-Milliardär, der durch seine skrupellosen Geschäfte eine globale Umweltkatastrophe auslöst. Optisch ist er darin kaum wiederzuerkennen – mit Bauch, wenig Haaren und viel älter, als er sich jemals im echten Leben zeigen würde.