i Looney-Tunes-Held Willi Kojote trifft im Film "Coyote vs. ACME" auf Landa Condor und Will Forte (v.l.) 2026 Warner Bros. Entertainment Inc Comic-Helden und echte Stars Jahrelang geheim gehalten – nun kommt der Kultfilm doch Nach vielen Pannen reicht es Looney-Tunes-Held Willi Kojote: Im neuen Kino-Abenteuer "Coyote vs. ACME" zieht er gegen den Konzern vor Gericht. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Seit Jahrzehnten jagt Willi Kojote dem Road Runner hinterher – und scheitert dabei zuverlässig an Raketen, Fallen und anderen Produkten der ACME Corporation. Jetzt hat der ewige Pechvogel endgültig genug.

Im neuen Leiwand-Abenteuer "Coyote vs. ACME" (ab 17. September im Kino) beschließt Kojote, den Hersteller für seine mangelhafte Ware zur Verantwortung zu ziehen. Dafür engagiert er den erfolglosen und mittellosen Anwalt Kevin Avery (Will Forte). Gemeinsam wollen sie ACME vor Gericht zur Rechenschaft ziehen.

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Prozess wird persönlich

Doch der Prozess wird für den Juristen schnell persönlich. Die Rechtsabteilung des mächtigen Konzerns wird ausgerechnet von Buddy Crane (John Cena) geleitet, den selbstgefälligen Chef von Averys ehemaliger Kanzlei. Für den Anwalt steht damit plötzlich mehr auf dem Spiel als nur ein ungewöhnlicher Schadenersatzprozess.

Der Film verbindet die bekannten Looney-Tunes-Figuren mit einer Realfilmwelt und setzt auf Slapstick, spektakuläre Katastrophen und eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Regie führt Dave Green, der bereits "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" inszenierte.

Gegen alle Widerstände

Besonders ungewöhnlich ist allerdings die Geschichte hinter dem Film selbst: Das Projekt galt zwischenzeitlich bereits als abgeschrieben und schien nie veröffentlicht zu werden. Gerade deshalb entwickelte sich "Coyote vs. ACME" schon lange vor dem Kinostart zum Hoffnungsträger vieler Fans.

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Regisseur Green sieht darin eine direkte Verbindung zur Geschichte seines Hauptdarstellers. "Die Botschaft dieses Films ist dieselbe wie die seiner Hauptfigur: niemals aufgeben", erklärt er. "Heute" verlost 10x2 Tickets und drei Goodie-Packages.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 24. September 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.