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Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele.
Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele.
IMAGO/Photo News
Überraschende Personalie

Er wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele

Der belgische Regisseur Peter de Caluwe wird die künstlerische Leitung des Festivals an der Salzach ab 2027 übernehmen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
16.09.2026, 15:49
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Nun ist es fix: Karin Bergmann wird nach zwei Jahren als interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele nach der Saison 2027 von Peter de Caluwe abgelöst. Das Kuratorium bestätigte am 16. September, dass der Belgier neuer künstlerischer Leiter wird.

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Der frühere Chef der Oper Monnaie in Brüssel wird den begehrten Posten nächstes Jahr übernehmen. Am 18. September soll das offiziell gemacht werden.

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Doch keine Doppelspitze

Im Vorfeld galt eine Doppelspitze für die Festspiele als höchst wahrscheinlich: der australische Regisseur Barrie Kosky und die niederländische Musikerin und Amsterdamer Opernchefin Sophie de Lint wurden als Nachfolger Bergmanns gehandelt.

Laut APA soll es daran gescheitert sein, dass man sich nicht mit der Aufgabenverteilung in der Ausgestaltung der Verträge einigen konnte. Nun wird also der 61-jährige studierte Literatur- und Theaterwissenschaftler übernehmen.

Präsidentin Hammer bleibt

Ebenfalls bestätigt wurde Kristina Hammer als Festspiel-Präsidentin. Die ehemalige Marketing-Expertin aus Deutschland hatte den Posten erstmals 2022 überraschend übernommen und folgte damals auf Helga Rabl-Stadler.

Hammers Vertrag wäre Ende diesen Jahres ausgelaufen. Bis zuletzt war unklar, ob sie das Rennen nochmal machen würde.

red,Akt. 16.09.2026, 15:58, 16.09.2026, 15:49
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