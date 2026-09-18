i Austin Abrams gerät im neuen "Resident Evil" in einen Albtraum. 2026 Constantin Film / Constantin Film Österreich Kult-Fortsetzung Ein Paket – und plötzlich beginnt der Horror Ein harmloser Auftrag eskaliert völlig: Austin Abrams kämpft in "Resident Evil" ab 17. September im Kino ums Überleben. "Heute" verlost 10x2 Tickets. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein Paket zustellen und Feierabend machen – eigentlich klingt der Auftrag für Kurierfahrer Bryan ziemlich unspektakulär. Doch genau diese Lieferung wird für ihn zum Beginn eines tödlichen Albtraums.

Im neuen "Resident Evil", der am 17. September in die Kinos kommt, übernimmt Austin Abrams die Hauptrolle. Er soll ein biomedizinisches Paket an seinen Bestimmungsort bringen. Was zunächst nach einem ganz normalen Arbeitstag aussieht, gerät allerdings innerhalb kürzester Zeit völlig außer Kontrolle.

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Eine Nacht wird zur Hölle

Plötzlich findet sich Bryan in einer Situation wieder, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Der Horror breitet sich immer weiter aus – und aus einem simplen Kurierauftrag wird ein gnadenloser Kampf ums Überleben.

Für die Neuinterpretation des Kult-Franchise ist Zach Cregger verantwortlich. Der Regisseur machte sich mit Horrorfilmen wie "Barbarian" und "Weapons" einen Namen und schrieb diesmal gemeinsam mit Shay Hatten ("John Wick: Kapitel 4") auch das Drehbuch.

Neben Abrams gehören auch Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis und Johnno Wilson zum Cast. Mit der Neuauflage soll "Resident Evil" dabei nicht einfach alte Geschichten wiederholen, sondern dem bekannten Horror-Universum eine neue Richtung geben.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 22. September 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.