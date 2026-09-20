i Ronja, gespielt von Hannah Severin, freundet sich mit dem Sohn des Familien-Erzfeindes an. Marco Sommer/Volksoper Wien Vorhang auf Räuber aufgepasst! Ronja erobert jetzt die Volksoper In der Volksoper wird es wild: "Ronja Räubertochter" zieht in den Mattiswald und bringt Räuber, Fabelwesen und jede Menge Abenteuer mit. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Blitz, zwei verfeindete Räuberbanden und mittendrin ein Mädchen, das von alten Feindschaften überhaupt nichts wissen will: Mit "Ronja Räubertochter" bringt die Volksoper einen der beliebtesten Klassiker von Astrid Lindgren auf die Bühne. Am 20. September feiert das Familienstück mit Musik Premiere, empfohlen wird das Abenteuer ab sechs Jahren.

Ronja, gespielt von Hannah Severin, ist die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis und wächst zwischen wilden Gesellen in der Mattisburg auf. Doch ausgerechnet ein Blitz spaltet ihr Zuhause entzwei – und als sich in der anderen Hälfte auch noch die verfeindete Borka-Sippe einnistet, ist der Ärger perfekt.

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Freundschaft überwindet alles

Während die Erwachsenen munter ihren alten Streit pflegen, macht Ronja genau das Gegenteil: Sie freundet sich mit Birk, dem Sohn des Erzfeindes, an. Als der Konflikt schließlich eskaliert, haben die beiden genug vom Räuber-Zoff und fliehen kurzerhand in eine Bärenhöhle.

Dort beginnt ihr großes Abenteuer. Zwischen geheimnisvollen Graugnomen, gefährlichen Wilddruden und Rumpelwichten erleben Ronja und Birk einen Sommer voller Freiheit – und beweisen ganz nebenbei, dass Freundschaft stärker sein kann als jahrelange Feindschaft.

Für die Volksoper hat Stephan Lack Lindgrens Geschichte für die Bühne bearbeitet. Ruth Brauer-Kvam verwandelt den Mattiswald in atmosphärisches Musiktheater, während die Musik von Kyrre Kvam mal das Rauschen des Waldes, mal die wilde Energie der Räuber einfängt. So wird aus Lindgrens Klassiker ein musikalisches Abenteuer über Freundschaft, Freiheit und den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen.