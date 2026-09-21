i 2026 Paramount Pictures / Scott Garfield / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Brad Pitt in der Hölle – jetzt kämpft er ums Überleben In seinem neuen Kinofilm kämpft sich der Hollywoodstar gemeinsam mit Militärhund Odin durch die Wildnis Alaskas. Wir verlosen 5x2 Tickets. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Für James Belmont (Brad Pitt) wird ein Flug zum Albtraum. Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz findet sich der Special-Forces-Offizier plötzlich dort wieder, wo wohl niemand freiwillig stranden möchte: tief in der erbarmungslosen Wildnis Alaskas. Ab 24. September ist der Abenteuerthriller im Kino zu sehen.

Doch Belmont ist nicht allein. An seiner Seite ist sein treuer Militärhund Odin – und der könnte in der lebensfeindlichen Umgebung zu seinem wichtigsten Verbündeten werden.

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Kampf gegen die Natur

Gemeinsam müssen sich Mann und Hund durch eine Welt kämpfen, in der eisige Temperaturen, unwegsames Gelände und die gnadenlose Natur zur tödlichen Gefahr werden. Aus dem Versuch, irgendwie zurück in die Zivilisation zu gelangen, entwickelt sich ein brutaler Überlebenskampf.

Dabei setzt "Eiserne Wildnis – Heart of the Beast" nicht nur auf Action und Nervenkitzel. Im Mittelpunkt steht auch die besondere Beziehung zwischen Belmont und Odin. Vertrauen und Zusammenhalt werden für die beiden zur Überlebensfrage.

Brad Pitt wagt sich in die Wildnis

Inszeniert wird der Abenteuerthriller von David Ayer, der für harte und intensive Stoffe bekannt ist. Mit Brad Pitt bekommt die Geschichte zudem einen echten Hollywood-Schwergewichtler als Hauptdarsteller.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 28. September 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.