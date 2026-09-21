Brad Pitt in der Hölle – jetzt kämpft er ums Überleben

Für James Belmont (Brad Pitt) wird ein Flug zum Albtraum. Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz findet sich der Special-Forces-Offizier plötzlich dort wieder, wo wohl niemand freiwillig stranden möchte: tief in der erbarmungslosen Wildnis Alaskas. Ab 24. September ist der Abenteuerthriller im Kino zu sehen.
Doch Belmont ist nicht allein. An seiner Seite ist sein treuer Militärhund Odin – und der könnte in der lebensfeindlichen Umgebung zu seinem wichtigsten Verbündeten werden.
Gemeinsam müssen sich Mann und Hund durch eine Welt kämpfen, in der eisige Temperaturen, unwegsames Gelände und die gnadenlose Natur zur tödlichen Gefahr werden. Aus dem Versuch, irgendwie zurück in die Zivilisation zu gelangen, entwickelt sich ein brutaler Überlebenskampf.
Dabei setzt "Eiserne Wildnis – Heart of the Beast" nicht nur auf Action und Nervenkitzel. Im Mittelpunkt steht auch die besondere Beziehung zwischen Belmont und Odin. Vertrauen und Zusammenhalt werden für die beiden zur Überlebensfrage.
Inszeniert wird der Abenteuerthriller von David Ayer, der für harte und intensive Stoffe bekannt ist. Mit Brad Pitt bekommt die Geschichte zudem einen echten Hollywood-Schwergewichtler als Hauptdarsteller.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis 28. September 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.