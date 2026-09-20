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Links am Bild ein Gustav Klimt (Bildnis einer Dame mit Cape und Hut), in der Mitte ein Otto Waalkes (Portrait of a Lady) und rechts Otto Waalkes.
Links am Bild ein Gustav Klimt (Bildnis einer Dame mit Cape und Hut), in der Mitte ein Otto Waalkes (Portrait of a Lady) und rechts Otto Waalkes.
Helmut Graf
Ausverkaufte Autogrammstunde

Riesen-Ansturm! Otto Waalkes erobert die Albertina

Otto Waalkes kann nicht nur Comedy: In der Albertina zeigt der Kultstar seine künstlerische Seite. Bei seiner Signierstunde war der Andrang riesig.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
20.09.2026, 22:30
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Volles Haus für Otto Waalkes! Der deutsche Kult-Komiker war am Samstag in der Wiener Albertina zu Gast und sorgte dort für jede Menge Begeisterung. Seine Signierstunde war restlos ausverkauft. Anlass für den Besuch ist die Ausstellung "OTTO Meets ALBERTINA", die noch bis 10. Jänner 2027 zu sehen ist.

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Dass Otto nicht nur Pointen, Parodien und seine berühmten Ottifanten beherrscht, wissen viele seiner Fans gar nicht. Der Entertainer studierte einst an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und lebte in einer Künstler-WG – unter anderem mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen.

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Waalkes Blick auf die Kunst

In der Albertina darf Otto nun seiner Leidenschaft für die Malerei freien Lauf lassen. Zum 250-jährigen Jubiläum ihrer Gründung lud ihn das Museum ein, ausgewählte Meisterwerke der grafischen Sammlung auf seine ganz eigene Art neu zu betrachten.

red,20.09.2026, 22:30
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