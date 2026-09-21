i Lili Reinhart als Olive und Tom Bateman als einschüchternder Professor Adam Carlsen. © Amazon Content Services LLC Wenn die Gefühle übermannen Gefährliches Liebes-Experiment nimmt irre Wendung Ein Kuss, eine Fake-Beziehung und plötzlich echte Gefühle: "The Love Hypothesis" sorgt ab 23. September bei Amazon Prime für Herzklopfen. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 12:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebe lässt sich nicht berechnen – und schon gar nicht im Labor beweisen. Genau das muss Lili Reinhart in "The Love Hypothesis" am eigenen Leib erfahren. Die Verfilmung des Bestseller-Romans von Ali Hazelwood bringt einen verhängnisvollen Kuss, eine Fake-Beziehung und ordentlich Gefühlschaos zu Amazon Prime. Ab 23. September darf mitgefiebert werden.

Dabei hat Olive (Lili Reinhart) für romantische Experimente eigentlich gar keine Zeit. Die brillante Doktorandin hat ihre Zukunft fest im Blick und will sich vor allem auf ihre akademische Karriere konzentrieren. Doch ein spontaner Einfall bringt ihren sorgfältigen Plan gehörig durcheinander.

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Als Olive bemerkt, dass ihre beste Freundin Anh (Rachel Marsh) Gefühle für ihren Schwarm Jeremy (Nicholas Duvernay) entwickelt hat, will sie ihr beweisen, dass sie längst über ihn hinweg ist. Ihre Lösung ist allerdings alles andere als wissenschaftlich durchdacht: Sie küsst kurzerhand den einschüchternden Professor Adam Carlsen (Tom Bateman).

Ein Kuss mit ungeahnten Folgen

Das Problem: Mit diesem Kuss ist die Sache noch lange nicht erledigt. Was als spontane Rettungsaktion beginnt, entwickelt sich schon bald zu einer vorgetäuschten Beziehung. Olive und Adam stellen Regeln auf, ziehen klare Grenzen und einigen sich auf ein Arrangement, von dem beide profitieren sollen. Eigentlich eine saubere Sache. Zumindest auf dem Papier.

Denn je länger die beiden das verliebte Paar spielen, desto schwieriger wird es, zwischen Show und echten Gefühlen zu unterscheiden. Und plötzlich muss Olive ausgerechnet jene Hypothese überprüfen, für die es weder Labor noch wissenschaftliche Formel gibt: Was, wenn sie sich tatsächlich verliebt hat?

Bestseller wird zum Film

"The Love Hypothesis" basiert auf dem gleichnamigen "New York Times"-Bestseller von Ali Hazelwood. Lili Reinhart übernimmt die Rolle von Olive, Tom Bateman spielt Professor Adam Carlsen.