i In Zeiten von KI-Bildern setzt die Veranstaltung bewusst auf echte Fotokunst: Alle Aufnahmen entstanden mit Kamera und fotografischem Können. Laimer Wolfgang Fotoshow im Urania KI-frei: Ausstellungsleiter legt die Hand ins Feuer Ausstellungs-Chef Chris Hinterobermaier verspricht, dass bei der Foto-Show "Die besten Fotos der Welt" alles "natürlich intelligent" ist. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Landschaften, emotionale Porträts, faszinierende Naturaufnahmen und besondere Augenblicke: Unter dem Titel "Die besten Fotos der Welt" verwandelt sich die Wiener Urania am Donnerstag, 24. September, noch einmal in einen Treffpunkt für Fotografie-Fans.

Ab 19 Uhr werden rund 900 ausgewählte Werke in einer Überblendshow aus Musik und Bildern präsentiert. Sie stammen aus dem TRIERENBERG SUPER CIRCUIT, einem internationalen Fotokunstwettbewerb. Aus mehr als 200.000 Einreichungen aus über 100 Ländern wurde die Auswahl für die Show getroffen.

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Hier steckt keine KI dahinter

In Zeiten von KI-generierten Bildern gibt es bei der Veranstaltung eine Besonderheit: Laut Veranstalter wurden sämtliche gezeigten Aufnahmen mit Kamera und fotografischem Können geschaffen. "Dafür legen wir die Hand ins Feuer", betont Ausstellungsleiter Chris Hinterobermaier. Hinter den Aufnahmen steckten viel Fachwissen, Zeit und Leidenschaft.

Ein weiteres imposantes Bild aus der Ausstellung mit dem Titel "Green Terrace, Hongkong". Wu Chen

Die Motive führen das Publikum einmal rund um den Globus. Zu sehen sind außergewöhnliche Landschaften ebenso wie Reise-, Natur- und Menschenbilder. Statt einer schnellen Bilderflut soll die Show dazu einladen, einzelne Aufnahmen bewusst auf sich wirken zu lassen.

Fotobuch zum Sonderpreis

Passend zur Veranstaltung gibt es in der Urania auch das Buch "Fokus Fotografie". Auf mehr als 700 Seiten versammelt es ein "Best of" internationaler Fotokunst. Am Veranstaltungsabend ist es laut Veranstalter zum Jubiläumspreis von 30 Euro erhältlich (regulär 75 Euro).

"Die besten Fotos der Welt" sind am Donnerstag, 24. September, ab 19 Uhr in der Urania Wien zu sehen. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets können unter der Hotline 0664 3304633 reserviert werden.