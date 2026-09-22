KI-frei: Ausstellungsleiter legt die Hand ins Feuer

Landschaften, emotionale Porträts, faszinierende Naturaufnahmen und besondere Augenblicke: Unter dem Titel "Die besten Fotos der Welt" verwandelt sich die Wiener Urania am Donnerstag, 24. September, noch einmal in einen Treffpunkt für Fotografie-Fans.
Ab 19 Uhr werden rund 900 ausgewählte Werke in einer Überblendshow aus Musik und Bildern präsentiert. Sie stammen aus dem TRIERENBERG SUPER CIRCUIT, einem internationalen Fotokunstwettbewerb. Aus mehr als 200.000 Einreichungen aus über 100 Ländern wurde die Auswahl für die Show getroffen.
In Zeiten von KI-generierten Bildern gibt es bei der Veranstaltung eine Besonderheit: Laut Veranstalter wurden sämtliche gezeigten Aufnahmen mit Kamera und fotografischem Können geschaffen. "Dafür legen wir die Hand ins Feuer", betont Ausstellungsleiter Chris Hinterobermaier. Hinter den Aufnahmen steckten viel Fachwissen, Zeit und Leidenschaft.
Die Motive führen das Publikum einmal rund um den Globus. Zu sehen sind außergewöhnliche Landschaften ebenso wie Reise-, Natur- und Menschenbilder. Statt einer schnellen Bilderflut soll die Show dazu einladen, einzelne Aufnahmen bewusst auf sich wirken zu lassen.
Passend zur Veranstaltung gibt es in der Urania auch das Buch "Fokus Fotografie". Auf mehr als 700 Seiten versammelt es ein "Best of" internationaler Fotokunst. Am Veranstaltungsabend ist es laut Veranstalter zum Jubiläumspreis von 30 Euro erhältlich (regulär 75 Euro).
"Die besten Fotos der Welt" sind am Donnerstag, 24. September, ab 19 Uhr in der Urania Wien zu sehen. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets können unter der Hotline 0664 3304633 reserviert werden.